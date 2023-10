El prestigioso profesor y músico lalinense Xocas Meijide ha conseguido una plaza fija con un primer año a prueba como docente de clarinete en la prestigiosa Universidade do Minho de Braga. Mejide impartirá en la antigua Bracara Augusta y capital del Reino de Galicia un total de seis horas a la semana repartidas de forma aleatoria en función de sus compromisos. El clarinetista lalinense tendrá a su cargo una docena de alumnos y estará yendo y viniendo desde A Coruña, su lugar de residencia, para cumplir con su cometido en Portugal.

La llamada para convertirse en nuevo profesor del Departamento de Música del campus bracariense procedió del doctor Vitor Matos, director del Departamento de Música del campus, y viejo conocido del Xacobeo Clarinet Fest que tiene su sede en la capital dezana.

Xocas Meijide estudió con los maestros Orentino Sueiro, Joan Enric Lluna, José Luis Estellés, Nancy Braytwaite y Henri Bok. Es licenciado superior en clarinete por la Guildhall School of Music and Drama of London y por el Rotterdam Conservatorium, máster en interpretación en clarinete por la Universidade da Coruña ,postgrado en clarinete y postgrado de clarinete bajo por el Rotterdam Conservatorium. A nivel profesional, ha sido invitado por formaciones como la Orquesta de Cámara de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Real Filharmonía de Galicia y la Oviedo Filarmonía. Como solista ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta de Cámara de Galicia, la Banda Municipal de Santiago de Compostela y la Banda Municipal de A Coruña, entre otras.

Actualmente, el intérprete de Lalín es el clarinete bajo de la Banda Municipal de A Coruña y el director artístico del Xacobeo Clarinet Fest. Xocas Meijide es artista de la marca Selmer, y no esconde su satisfacción por haber sido elegido para formar parte del cuerpo docente de una de las escuelas de música más prestigiosas.