As Festas da Saleta, en Siador, serán o 18 e 19 deste mes. A novena comeza este domingo, 10, e será ás 7.00 e ás 20.00 horas. A procesión de antorchas terá lugar o domingo 17. O luns 18 será a tradicional cea na Carballeira da Saleta, coa verbena a cargo de Fusión e Manhattan. O 19 a Carballeira acolle os xantares en familia. As misas rezadas comezan ese día ás 9.00 e a solemne será as 12.45, acompañada pola Coral Polifónica Trasdeza. A Banda de Música de Muimenta actúa ás 19.30 horas. Ás 17.00 haberá un pase no anfiteatro de José Manuel (Abanico), e ás 21.00, verbena coa charanga Ardores.