Desde su acceso a la junta directiva de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, el equipo que encabeza José Luis Montoto tuvo siempre clara la necesidad de abrir el colectivo al público en general y desterrar tópicos sobre esta práctica deportiva. Por eso, si semanas atrás puso en marcha la escuela de pesca, a mediados del mes que viene organiza, junto al Concello y la Federación Galega de Caza Pontevedra las primeras Xornadas Culturais, Deportivas e Cinexéticas. La mayoría de las propuestas serán en el Lalín Arena, el 12 y 13 de mayo.

El evento fue presentado ayer por el presidente del colectivo, José Luis Montoto, acompañado por su vicepresidente, José Luis Méijome; el alcalde, José Crespo, y el edil de Rural, Avelino Souto, así como por el presidente de la federación cinegética provincial, Francisco Couselo, y el presidente de la Banda de Lalín, Antón Batán. Montoto hizo hincapié en estas jornadas van enfocadas sobre todo a los escolares, con el ánimo de que descubran “que la caza es más que un deporte y que está vinculada a otras actividades”.

Programa

Así, el alumnado podrá acudir el viernes 12 para, entre las 9.30 y las 13.30, participar en actividades de agility y ver las capacidades de distintos perros; de cetrería, con águilas de Harris, y de tiro con arco, en el que habrá animales simulados para que aprendan qué especies pueden cazarse y cuáles están protegidas. También tendrán a su disposición el taller de pintura Recunchos de Lalín en clave de sol. Francisco Couselo explicó que habrá láminas, coloreadas o no, que al unirlas permitirán leer el pentagrama de la música de cabecera del documental El hombre y la tierra. Se podrán pintar también láminas de perros de caza.

En un colegio cercano se rematará el proceso de incubación de un huevo

Estas cuatro actividades estarán abiertas al público en general el viernes, pero de 16.30 a 19.30 horas, y el sábado, también en este mismo horario vespertino. También solo para los niños, en un colegio cercano al consistorio se rematará el proceso de incubación de un huevo de gallina, para que los niños y niñas puedan ver en directo la eclosión. Días antes también sabrán cómo escoger un huevo fértil y podrán ver el embrión a través de un ovoscopio.

Ya abierto al público en general y sin horario exclusivo para colegios, las jornadas incluyen un simulador de tiro, disponible el viernes de 16.30 a 19.30 horas y el sábado, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Curso de pesca

Las actividades del viernes rematan con una mesa debate sobre la Ley de Bienestar Animal, que no será en el Lalín Arena, como el resto de actividades, sino en el vestíbulo del consistorio. Modera el presidente de la federación Galega de Caza y docente en Veterinaria, Luis Eusebio Fidalgo, e intervienen el abogado Santiago Ballesteros; el catedrático en Sanidad Animal, Christian Cortázar, el presidente de la Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, y el coordinador de la guardería de Asturias, Jaime Marcos Beltrán. Habrá coloquio al final.

Ya en la jornada sabatina, está programado un curso de pesca a mosca, entre las 10.00 y las 13.30 horas. El colofón vendrá de la mana de la Banda de Música de Lalín, a las 20.30 horas. Antón Batán explicó que el recital, bautizado como Terra, mar e aire, arrancará con la citada pieza de cabecera de El hombre y la tierra. Durante su interpretación, volarán sobre los músicos águilas de Harris. Cada composición se acompañará de un vídeo y de explicaciones. Durante el recital se entregarán las distinciones cinegéticas de 2022.

Una exposición comentada de razas de caza

En unas jornadas cinegéticas no podían faltar una exposición de razas de perros de caza, pero será una muestra novedosa. Los animales no estarán en jaulas, sino que desfilarán acompañados de sus criadores, para que Luis Eusebio Fidalgo, el presidente de la Federación Galega de Caza, comente al público de qué raza de perro se trata y cuáles son sus habilidades. Por el momento, hay ya media docena de criadores interesados en acudir. El plazo estará abierto hasta la semana anterior a las jornadas.

Estas jornadas serán pioneras a escala gallega, y suponen un reclamo más para disfrutar de la programación de fin de semana en Lalín, como indicó el alcalde, José Crespo. Ya desde principios de enero hubo propuestas como la Feira do mel Alvariza, la muestra de artesanía DelicaDeza y, en las próximas semanas, las citas serán el Rali do Cocido (arranca el 21 de este mes), la Feira do Cabalo (los días 29 y 30) o el Mundial de Enduro (del 5 al 7 de mayo).