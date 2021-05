José Luis Montoto Iglesias se ha convertido en el undécimo presidente en la historia de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín después de que no se presentasen más candidaturas que la suya para regir un colectivo que ronda el medio centenar de asociados. Natural de Busto, su junta ha sido renovada a la mitad y está formada por: José Luis Méijome Blanco (vicepresidente y natural de Bermés), Francisco Salgado García ( tesorero, de Rodís) y el vecino de Goiás Manuel López Prieto como secretario. Las vocalías son para Gustavo González Iglesias (Goiás), Manuel Granja Ares (Carragoso), Manuel Cadahía Datorre (Noceda), Antonio García Daparte (Lalín), Manuel Riádigos Iglesias (Sello), Ricardo López Toimil (Bermés), Luis Nistal Riádigos (Lalín) y Bruno Arca Medela (Vilatuxe).

Montoto había asumido la coordinación de la sociedad debido al triste fallecimiento de su presidente Julio Mariño y ahora tendrá por delante cuatro años para dejar su impronta en la gestión de un colectivo que, según él, desea “abrir a la sociedad para recuperar la afición por la caza y que la gente no nos vea como algunos nos quieren mostrar: una especie de asesinos”. Para ello se trabajará con los más jóvenes invitándolos a participar en jornadas de siembra de caza u otras acciones propias de una actividad social que, para Montoto, “sí, es sin duda un deporte”. Defiende su postura porque, dice, la práctica cinegética no tiene porque rematar con la muerte de una pieza sino que también hay prácticas de muestra. “Creo que es deporte porque sales a pasear, a hacer ejercicio y ya no se va como antes con el objetivo de matar o porque necesitas las piezas”.

El dirigente, respecto al comienzo de la próxima temporada de caza, anuncia que se realizarán repoblaciones con entre 1.500 y 2.000 conejos, tanto criados por la sociedad como importados, y un millar de perdices. Parte de los animales de pelo saldrán de los biotopos que tiene la sociedad. Las sueltas se dispondrán en función del volumen de animales que haya en cada zona de monte pues, según Montoto, “hay sitios en los que comprobamos que quedó caza de la temporada pasada, pero también es cierto que en otros no”.

De los cerca de medio millar de socios, solo unos 70 tienen licencia solo de pesca y hay cazadores que también salen al río en temporada. La caída de la natalidad y la criminalización de la caza son, a su juicio, la razón por la que el censo de asociados esté en una espiral de caída libre desde hace muchos años. Según los datos de la propia entidad, en la temporada 1987-1988 la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín alcanzaba los 1.740 miembros.

Histórico de presidentes

José Luis Montoto es el undécimo presidente de una entidad constituida como tal en acta fundacional el 29 de diciembre de 1954, pero existen testimonios que en 1919 varios vecinos habían creado una para contratar los servicios de guardería encargada de vigilar los montes. Jesús Rodríguez Diéguez, primer mandatario, ocupó este puesto entre 1954 y 1965. Luego vinieron Luis González Madriñán (1965-1971), Saturno Valdés González (1971-1978) y José Cuíña Crespo (1978-1986). En el año 1980 se formalizó un Coto Privado de Caza con un ámbito territorial de todo el municipio y en 2001 se transformó en Tecor para adaptarse a la ley. Cándido Zalabeite fue presidente de 1896 a 1933, José Crespo Iglesias (1993-1994), Salvador González Rodríguez (1994-2001), Luis Nistal Riádigos (2001-2013), José Luis Gil (2013-2017) y Julio Mariño Taboada fue el último hasta su fallecimiento, en noviembre pasado, a causa del COVID-19.