Los dos partidos que componen la oposición política de Rodeiro, Unidade y PSOE, cargan contra la decisión del gobierno local de destinar 200.000 euros del Plan Concellos a la cuarta fase del edificio polivalente, que se está levantando en terrenos que ocupaban antes antiguas casas de los maestros.

Desde Unidade por Rodeiro su portavoz, Alberte Lamazares, anuncia que en el pleno del lunes defenderá una moción para que esos 200.000 euros se destinen a mejorar pistas rurales. Propone, además, que el ejecutivo que encabeza Rubén Quintá modifique el proyecto para que pueda albergar un centro de día, una propuesta que también defiende desde el PSOE su secretario general y candidato a la Alcaldía, José Luis Camiñas.

El Punto de Atención á Infancia, para el colegio

Al margen de esa dotación para las personas mayores, Unidade también ve conveniente que una de las plantas de este centro polivalente se reserve para espacios destinados a asociaciones, una sala de exposiciones, mientras que el Punto de Atención á Infancia podría integrarse no en este nuevo edificio, sino en un aula del CPI de Rodeiro.

Estas propuestas de Unidade y PSOE se debe a que cuando este partido e pregunto al concejal Pablo Sobrado cuál iba ser la finalidad del complejo, éste contestó que “cuando esté finalizado ya se establecerá su función”, recuerda Lamazares.

Para José Luis Camiñas, no tiene sentido que “siete años después de haberse iniciado la construcción, los vecinos sigan sin saber qué uso exacto va dársele a las instalaciones”, más allá de esa reubicación del PAI. A día de hoy, el centro ya ha supuesto un desembolso de 500.000 euros, “sin que su finalidad esté clara y con la sospecha de que buena parte del edificio quedará inutilizada”. Al secretario socialista la sorprende que mientras otros municipios destinan estos fondos de la Diputación a mejorar infraestructuras básicas, Rodeiro se decante por continuar con “una obra faraónica”.

Sin más ayudas de la Xunta

Mientras tanto, la Xunta no destina ni un euro a esta dotación, como indica Camiñas y por lo que Unidade, en su moción, pide que el gobierno autonómico financie el proyecto una vez que quede modificado. Camiñas recuerda que la Xunta financiará la futura residencia para personas mayores en el concello vecino de Dozón. “Da la sensación de que la propia Xunta, del mismo color político que Rodeiro, no confía en sus representantes y que ya no quiere invertir en una obra que, salvo sorpresa mayúscula, está destinada a quedar prácticamente sin uso o a tener una actividad residual”.

La Xunta dio en su momento una ayuda de 200.000 euros “y después se olvidó del edificio”, apostilla el socialista. Remata diciendo que “en Rodeiro tendremos un mausoleo, mientras Dozón inaugura una residencia y otros municipios cuentan con un centro de día para mayores, con espacios dinámicos para la juventud, con viviendas sociales para las personas con menor renta o con viveros de empresas para emprendedores”.