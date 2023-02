El Concello planea ampliar el parque infantil de Figueiroa hacia los terrenos del colegio

Figueiroa de Arriba se ha convertido en los últimos años en la zona del casco urbano de A Estrada con un mayor crecimiento demográfico. Es, además, un entorno en el que los índices de natalidad son considerables, con una importante concentración de familias. Este lugar de la parroquia de San Paio de A Estrada, en la práctica totalmente integrado en el casco urbano, posee un colegio público –actualmente el de mayor volumen de matrícula del municipio– y una escuela infantil de titularidad municipal. Pese a todo ello, esta parte de la villa tiene un único y reducido parque, un espacio que se ha quedado muy pequeño para su elevado número de usuarios y que –especialmente cuando el tiempo acompaña– revela la urgencia de una reforma. Al ser preguntado por esta cuestión, el alcalde estradense, José López Campos, reconoció ayer que el gobierno tiene sobre su mesa un proyecto para actuar sobre estas instalaciones de ocio y recreo, no solo con el fin de mejorarlas, sino también con la intención de ampliarlas.

No es la primera vez que el ejecutivo local garantiza que tiene planes para este parque infantil. La última vez que anunció una intervención la cifró en 50.000 euros, con la previsión de ejecutar las obras al abrigo de una subvención de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia. Sin embargo, el alcalde explicó que finalmente esta ayuda no llegó a materializarse, de manera que el Concello realizará esta actuación de otro modo. Y es en este empeño donde encuentra encaje la pretensión del ejecutivo de aprovechar esta reforma para favorecer una expansión de la superficie del parque. El mandatario estradense remarcó que esta es una zona de una importante densidad de población, en la que residen muchas familias, subrayando la conveniencia de buscar una ampliación de la superficie disponible para este parque infantil.

Lateral

“Buscaremos espacio para hacer una ampliación”, apuntó López Campos, quien concretó que se está pensando en expandir estas instalaciones públicas hacia los terrenos del CEIP Figueiroa. La superficie que ocupa este centro educativo linda con el parque tanto en su parte posterior como en uno de los laterales. En la zona posterior del recinto, una alambrada separa el parque del patio de recreo de los alumnos de Educación Infantil. El lateral, el parque está pegado a una zona que se utiliza como acceso al estacionamiento en el que aparca el personal que acude a trabajar al colegio. El alcalde reconoció que el Concello está valorando la posibilidad de ampliar la superficie del parque “hacia el colegio, por el lateral”.

El regidor estradense no dejó de apuntar que “hace aproximadamente un año” se hicieron en estas instalaciones “trabajos de mantenimiento”, si bien no tuvo problema en reconocer que se trata de unas instalaciones que precisan ser ampliadas y, con ello, renovar sus estructuras de juego. Usuarios de estas instalaciones incidían recientemente en que uno de los dos toboganes de la estructura principal de este área lleva meses rota y precintada. La dotación actual es poca para el número de niños que acude a jugar a esta zona y la superficie del parque en sí se ha quedado también pequeña. El ayuntamiento trabaja en poder subsanar la cuestión del espacio para que, después, pueda instalarse un nuevo equipamiento. En todo caso, mientras se busca concretar esta ampliación de las dimensiones del parque, no se descarta una acción de mejora con un carácter más inminente.

La actual configuración del parque de Figueiroa cumple ahora una década. Atendiendo al incremento de la población en esta parte de A Estrada, el Concello destinó un Taller de Empleo a mejorar estas instalaciones, completando después la actuación. Se realizó el cierre perimetral, se hizo el ajardinamiento y se instalaron las actuales estructuras de juego.