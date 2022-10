Rutas con pedigrí en Deza y Tabeirós

Desde que la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada tomó la iniciativa de desarrollar el senderismo en su seno, esta modalidad deportiva no ha parado de crecer. Cada año con más los kilómetros homologados y día a día aumentan las licencias federativas. En ese crecimiento tiene mucho que ver Galicia, donde gracias a sus recursos culturales, naturales, arquitectónicos y etnográficos se ha ido creando una gran red de rutas.

Sin embargo, solo algunas de ellas terminan logrando la homologación por parte de la federación, ya que es necesario cumplir con una normativa estricta que además es revisada cada poco tiempo. Este control federativo hace que sean pocas las rutas que obtengan la calificación de GR (largas), PR (medias -las más habituales- y SL (cortas) pero también que muchas pierdan esa homologación si no se cuidan adecuadamente.

En las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes hay miles de senderos que recorren sus montañas y valles, muchos de ellos de gran belleza, pero solo seis de estas rutas tienen en estos momentos la homologación de la federación gallega. Cuatro de ellos estarían en la comarca dezana. Serían la Ruta da Auga, Fonte e Lavadoiro de Parada (Silleda), el Sendeiro de Zobra (Lalín), la Ruta do Castro de Doade (Lalín) y la Ruta do Faro (Rodeiro). En A Estrada se encontrarían las otras dos rutas homologadas, la de Castro y la de Codeseda-Rapa das Bestas.

Existe además una séptima ruta que ya ha obtenido el certificado por parte de la federación gallega pero que todavía no figura ni en la aplicación Sendegal ni en la página web. Se trata de la Ruta dos Pazos e da Ponte Taboada. Parte desde Lalín, en el parque de la estatua de Loriga, sigue por Estivelle, A Eirexe, Donsión, pasa junto a los pazos de Bendoiro y de Liñares y finaliza en el ponte medieval. Su identificación es PRG-234.

Habría además una ruta más que “toca” la comarca de Tabeirós-Terra de Montes. Se trata de una de las pocas rutas largas reconocidas en Galicia, la GR Rural de Galicia. Es una vía que comunica el mar y la montaña en dirección Sur-Norte, desde Vigo hasta Santiago. En su camino atraviesa por A Estrada. Tiene 126 kilómetros de longitud.

La gran ausencia

En esta lista llama la atención sin embargo la ausencia de una de las rutas pioneras dentro de las homologadas por parte de la Federación Gallega de Montañismo. Se trata de la PG-18, un sendero muy conocido por incluir el tramo que une el Mosteiro de Carboeiro y A Fervenza do Toxa.

Esta ruta fue una de las primeras en recibir esta homologación, aunque actualmente ya no la tiene. Desde el Concello de Silleda explicaron que a día de hoy, no cumpliría los parámetros de homologación, entre otras cosas porque tiene un tramo bastante grande de asfalto en el municipio de Vila de Cruces. Recordaron, sin embargo, que en estos momentos se está reparando y mejorando este sendero, con una actuación que continuará en los próximos días con una segunda fase de los trabajos, construyendo un pequeño mirador. Pese a no estar en el listado, el sendero del Deza es uno de los más visitados del interior de Galicia. La idea es lograr hacer en un futuro un sendero circular que una estos dos enclaves turísticos, buscando un recorrido alternativo y mejorando la señalización.

Ruta de Castro, un recorrido circular de 11 kilómetros para descubrir el río Ulla

Se trata de una ruta de 11,4 kilómetros circular y de dificultad media. El inicio se sitúa en O Seixo, junto a la capilla de Nosa Señora das Angustias. La ruta atraviesa el núcleo de Prado y discurre junto a una enorme hórrea –un término local no reconocido por la Real Academia Galega pero utilizado para definir una variante de los hórreos. Son típicas en las comarcas centrales de Galicia–. Tras caminar entre un bosque mixto, se llega a San Miguel de Castro. Su iglesia ha sufrido múltiples intervenciones a lo largo de los siglos pero aún conserva restos románicos en su ábside y arco triunfal que datan de antes de 1115.

Se desciende hasta el río Ulla, discurriendo por su ribera a través de un bosque húmedo. Se debe tener precaución en épocas de lluvia, ya que el cauce puede ocupar el propio sendero. En un punto bien señalizado con una flecha, hay que desviarse, apenas 50 metros, para gozar con la impresionante vista de los puentes de Gundián, en el lugar donde el río Ulla crea un bonito cañón.

Antes de llegar al final de la ruta de senderismo es muy recomendable ascender al mirador de O Castro y gozar de la panorámica sobre el río Ulla y los puentes de Gundián. Rematada la excursión, es interesante acercarse hasta el área recreativa del Santuario de Gundián.

Ruta Codeseda-Rapa das Bestas, un reto exigente de 30 kilómetros

La Ruta Codeseda-Rapa das Bestas tiene un recorrido exigente de 30,5 kilómetros y con una variante que lo aumenta 2,8 kilómetros más. Parte desde Codeseda para pasar por, Fontenlo, Fragoso, río Umia, A Grela, A Portela, Vilaboa, curro de Sabucedo, Sabucedo, Couto Mosqueiro, As Quintás y regresa de nuevo al punto de partida.

En Codeseda, se inicia esta larga senda que recorre las parroquias de San Xurxo de Codeseda y San Lourenzo de Sabucedo. Dada su longitud, se recomienda hacerla en dos anillos, utilizando la variante PR-G 197.1, entre el Santuario de Guadalupe en A Grela y Codeseda, para cerrar los dos tramos.

El sendero recorre un territorio con abundantes yacimientos arqueológicos de origen prehistórico, monasterios y calzadas del medievo, así como iglesias, hórreos, hórreas, molinos y puentes de factura más actual.

Los paisajes y el relieve son diversos y en cada época del año muestran grandes cambios y atractivos. Se mezclan zonas de ribera de río con bosques autóctonos, así como parajes de media montaña con praderías y coníferas. Estos últimos son el hábitat ocupado por los caballos salvajes que, año tras año, son conducidos hasta el curro para celebrar la milenaria Rapa das Bestas de Sabucedo, uno de los grandes atractivos de esta ruta estradense.

La Ruta do Faro, un sendero histórico entre Pontevedra, Lugo y Ourense

Realizar esta ruta de sur a norte por la Serra do Faro (Rodeiro) permite disfrutar de amplias panorámicas en días despejados. La señal que separa las provincias de Pontevedra, Lugo y Orense en la carretera PO-1302 marca el punto de partida al sur. La senda se inicia por una pista y sigue hacia el norte por un cortafuego que recorre las cumbres de esta pequeña sierra compartida por las provincias de Pontevedra y Lugo.

Raque, O Marco, Penas Grandes, Pena Maior, Faro… cumbres y lugares que alcanzan y, a veces, superan los 1.100 de altitud. Es corta la distancia que separa el Monte Faro (1.181 metros de altitud) de la capilla del mismo nombre, conocida por las peregrinaciones que tienen lugar el 8 de septiembre, cuando miles de devotos acuden a rogar por su salud a Nosa Señora do Faro y celebran una romería en la que no faltan el pulpo y la carne ao caldeiro.

La situación de esta cumbre en el centro de Galicia, rodeada por tierras bajas y surcado por gigantes de blancas palas, obsequia al visitante con hermosas vistas y permite realizar variados recorridos en bicicleta.

El recorrido es de 12,2 kilómetros y es de dificultad media, aunque cuenta con zonas de subida que pondrán a prueba a los que se animen a descubrirlo.

Ruta do Castro de Doade, un paseo por el río Asneiro entre castros y carballos

Tiene un total de 15,7 kilómetros, con una ruta principal de 14,5 y las derivaciones de ida y vuelta 1,2. Es una de las últimas en llegar y tiene un recorrido de dureza media-baja que puede realizarse en menos de cinco horas. Comienza en el museo etnográfico Casa do Patrón, en el lugar de Codesedo (Lalín), discurriendo su trazado a ambos márgenes del río Asneiro y su afluente Lebozán.

Desde Codesedo, la senda se desvía hasta el yacimiento prehistórico de Castro de Doade. Durante el resto del itinerario, el camino transcurre descubriendo constantemente el rico patrimonio de esta zona principalmente agraria. Así, encontraremos caminos medievales, puentes, pontellas y molinos. Entre estos últimos, destaca el molino de Froiz por su factura y cuidado entorno. También es de resaltar la iglesia románica de San Xoán de Vilanova.

Sus bosques de ribera aportan frescura y disfrute junto al río Asneiro. Destacan sobre el resto de la foresta los enormes castaños y robles, siendo el carballo de Soutolongo un árbol catalogado por poseer la copa más grande de Galicia. Los expertos que realizaron el estudio de este carballo (Quercus robur L.) cifran su edad entre los 150 y los 200 años. Su porte alcanza los 26 metros y su copa tiene 22,5 x 24 metros. Está entre la ribera del río Asneiro y una propiedad privada que se dedica al cultivo, cerca del molino de Espinosa.

El Sendeiro de Zobra, una ruta de nueve horas solo apta para valientes

Desde la aldea de Zobra (Lalín), se puede realizar esta exigente ruta de 22,8 kilómetros al completo. También dividirla o acortarla mediante una variante que sale de la propia aldea. La conexión de la variante está en las proximidades de la fuente pública.

Los paisajes de montaña, los campos de labor y los bosques autóctonos caracterizan esta ruta. La senda discurre por caminos de fuertes pendientes, a menudo empedrados y con restos de las antiguas roderas de carros. Son caminos con poco tránsito, antaño utilizados por vecinos y por mineros. En estos montes aún quedan numerosos restos de los colmenares o alvarizas que protegían la miel y las abejas de los extintos osos de la Serra do Candán. También encontraremos construcciones de alto valor etnográfico, como el viaducto pétreo conocido como Ponte dos Medos o los restos de las explotaciones mineras de estaño tan abundantes en estas altas laderas.

Desde un mirador sobre el lugar de Ameixedo, muy próximo a la cumbre del monte Coco, así como desde la propia cima, las vistas se extienden sobre los montes del Candán y del Testeiro, rondando todos ellos los 1.000 metros de cota. Bajo sus picos, normalmente nevados en invierno, los profundos valles recogen las aguas con las que riegan las hermosas tierras del Deza. Al fondo, desde el Coco, alcanzaremos a ver la capital del municipio de Lalín.

Ruta da Parada, un recorrido fácil por las fuentes y lavaderos de la zona

El conjunto de fuentes y lavaderos, rehabilitados en su totalidad, dan sentido a la Ruta da auga, fonte e Lavadoiros de Parada, una ruta circular fácil de 6,7 kilómetros que invita al senderista a disfrutar de un típico paisaje de la Galicia rural en donde no faltan prados verdes, casas de labranza y pequeñas explotaciones ganaderas. Así mismo, es un ejemplo de la trascendencia que el agua tuvo en la vida cotidiana de esta parroquia de Silleda.

El panel de inicio de esta ruta se encuentra en la Fonte dos Buxos, donde podemos aprovechar para coger agua para el resto del camino. Es importante destacar que el agua es potable en todas las fuentes de este recorrido y que en casi todas los vecinos de la zona dejan vasos y tazas para que el caminante pueda beber con comodidad. La ruta asciende por una carretera hacia el Lavadoiro y Fonte do Barro, lugar de concentración de los rebaños de ovejas que antiguamente subían a pastar a los montes más cercanos.

Desde aquí el sendero nos lleva a visitar otros lugares recuperados como Fonte do Piollo y los Lavadoiros de Parada y de Outeiro. Tras dejar Parada y siguiendo una pista forestal se llega a la Fonte do Rego do Foxo donde antiguamente se dejaba el lino a ablandar utilizando los pozos existentes.

La Fonte de Redemuiños es la última parada antes de regresar de nuevo al punto de partida del camino.