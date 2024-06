“Estamos muy bien y nos toca darlo todo”

A Seca vivió el pasado sábado una tarde memorable para el Poio Pescamar, con una remontada para el recuerdo en la que las conserveras, contra las cuerdas tras el 4-0 del primer partido de la semifinal de liga ante las actuales campeonas, el Burela, forzaron el tercer encuentro de la serie gracias a un extraordinario 3-0 en su pista. Una exhibición que, sin duda, ha supuesto uno de los mejores momentos en la carrera de la capitana del Poio, Irene García (Valladolid, 2000), más que motivada y preparada para la última entrega de la semifinal que se jugará este martes en Burela a las 21.00 horas.

–¿Cómo está el equipo después de esa victoria tan importante, hasta el punto de ser histórica?

–Estamos genial, como en una nube, por así decirlo. Para nosotras ha sido como un chute de energía, como un “sí, puedo”. Creo que las piernas y el físico se quedan a un lado y mañana [martes] toca darlo todo. Moral y anímicamente estamos muy, muy bien.

–Burela era un equipo que les tenía cogida la medida, con cinco victorias en los últimos cinco partidos jugados entre liga y play-off. Liberarse de ese bagaje previo con este triunfo es un buen aliciente para el tercer partido.

–Tal cual. En el primer partido vivimos los fantasmas del año pasado, que lo pasamos mal por inexperiencia. Nos comieron un poco la moral. El sábado sí que sentimos que podíamos, que lo sabíamos hacer, y los fantasmas se fueron definitivamente.

–¿Y qué os comentó Luis [López-Tulla, entrenador] después de la victoria?

–Nos suele decir muchas cosas, pero a lo largo de la semana tuvimos una reunión en el vestuario y nos dijo que quien no confiara, que se lo dijera, que no jugaba. Pero que si estábamos aquí era para tirar hacia delante. Ha sido ese mensaje positivo durante toda la semana que creo que nos hizo ganar el sábado.

–Hablaba antes de piernas y físico. ¿Dónde puede estar la clave hoy del tercer partido?

–Creo que en el físico se va a notar, porque el sábado estuvimos a un nivel muy alto en ese apartado. Pero fue clave, aparte de la defensa y saber sufrir en los momentos débiles, meter esas ocasiones que tuvimos y proponer un poco más en ataque.

–Llevar la iniciativa en este tercer partido va a ser fundamental para meter presión, ¿no?

–Exacto. Burela tiene una plantilla muy buena y juegan muy bien. Es una realidad. Es el mejor equipo y lo ha sido muchos años. Pero están entrando equipos, como nosotras, que podemos plantarle cara perfectamente. A ver qué tal.

–En el plano individual, con ocho goles en liga, está siendo su mejor temporada en cuanto a números. ¿Tiene esa sensación de que vive un buen momento este curso?

–Me siento con muchísima confianza y, a raíz de eso, los goles han ido cayendo, que yo ni me lo creía [risas]. He dado un paso adelante en cuanto a confianza y eso me ha hecho mejorar en todos los aspectos.

