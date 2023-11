El Pontevedra vuelve mañana a Pasarón con el objetivo de continuar su buena dinámica de resultados y lo hace tras una semana de buenas sensaciones, en la que Borja Domínguez y Víctor Casáis han avanzado en su recuperación. “El único que está fuera del grupo, y aún tenemos que esperar un par de semanas para que vuelva, es Marcos” Barbeiro, explicó Yago Iglesias, que se mostró contento por que Borja completase la sesión de ayer con el grupo. “A lo largo de la semana ha ido entrando en partes específicas” y ahora están pendientes de las sensaciones que tenga en el entrenamiento de hoy, “pero su percepción y la de los servicios médicos es buena, aunque todavía es pronto par que entre en la convocatoria”. El técnico valoró que “recuperamos dos efectivos no solo para la competición del próximo fin de semana, sino también para poder entrenar”.

Sobre el rival de mañana, un Rayo Cantabria que llega a Pontevedra instalado en la cuarta posición a solo tres puntos del cuadro granate, Iglesias apuntó que es un equipo “diferente en muchos sentidos. Es un filial que es el menos filial de todos los que tenemos en este grupo; no por edad, porque son jugadores muy jóvenes, pero sí por la manera que tiene de competir y de jugar”. El técnico explicó que “es un equipo muy serio, que defiende muy bien y compite muy bien, y después a nivel ofensivo, cuando le toca atacar, tiene jugadores desequilibrantes, sobre todo en posiciones interiores, de mucho nivel, y gente en el frente de ataque que mete en muchos problemas a los equipos rivales”.

Por ello, el míster señaló que, “una vez más, esperamos un partido difícil, duro, contra un muy buen rival que viene en una posición cómoda en la tabla y que está peleando por todo”.

El encuentro de mañana será especial también porque el club ha organizado, en el marco del Día de Todos los Santos, “un acto protocolario de homenaje a todos los fallecidos de la familia granate: socios, aficionados, jugadores, técnicos, empleados, presidentes, directivos, colaboradores y patrocinadores que a lo largo de los 82 años de historia han formado parte del Pontevedra”.

El acto será en los prolegómenos del partido y consistirá en una ofrenda sobre el césped del escudo del club elaborado con flores y la interpretación del himno a piano y violín.

Guèye tendrá ficha del filial hasta enero

Nuevo capítulo en el culebrón entre el Pontevedra y Libasse Guèye. El futbolista se ha incorporado a los entrenamientos con el filial granate, con el que tendrá ficha al menos hasta enero. Así lo confirmaron ayer tanto el entrenador del primer equipo, Yago Iglesias, como el del Pontevedra B, Jesús Ramos. Según explicó Iglesias, “en términos federativos no podría estar en el primer equipo”. Sin embargo, sí puede entrar en el filial porque la inscripción de futbolistas en Tercera Federación permanece abierta hasta el mes de enero, mientras que en Segunda se cerró a finales de agosto. “Ha comenzado a entrenar esta semana y lo he visto en buen estado, es un jugador más dentro de la plantilla, va a ser un jugador más del filial”, aseguró Jesús Ramos, que considera que Guèye puede ser un buen refuerzo para su plantilla porque “es rápido, con habilidades y si está centrado puede ser importante”. No se descarta que Yago Iglesias pueda contar con él para alguna convocatoria del primer equipo, aunque el técnico granate no llegó a aclarar por completo cuál será el futuro del senegalés. Guèye tiene contrato hasta final de temporada con el Pontevedra. Tras su espantada en Navidad de 2022, el futbolista volvió a la ciudad y pidió disculpas al club y a la afición, pero la relación sigue siendo tensa.