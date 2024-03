Frigoríficos del Morrazo y Ademar se cruzan de nuevo

Frigoríficos del Morrazo y Ademar de León cruzarán sus destinos en dos ocasiones en apenas doce días después de que el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey los emparejase ayer. Cangueses y leoneses disputarán una eliminatoria a partido único el miércoles 10 de abril en el pabellón de O Gatañal con el pasaporte para la Final a Ocho como premio. Y lo harán después de que este sábado ambos se midan en la vigesimotercera jornada de la Liga Asobal Plenitude. Ración doble en el polideportivo morracense.

“Ahora mismo es uno de los equipos que está en mejor forma. Han activado el modo trituradora y salvo el Nava, que consiguió ganarles, dejan escaldados a todos los rivales”, afirma el entrenador del Frigoríficos, Nacho Moyano que añade otro elemento más al potencial del cuadro leonés: “Ahora mismo, la Copa del Rey es su baza más factible para clasificarse para Europa”. En el apartado positivo está el poder traer la competición a casa. “Jugar aquí es algo bonito”, admite el técnico madrileño, que, no obstante, coloca los pies en el suelo y desliza que las prioridades de su escuadra son otras. “Más allá de la Copa debemos centrarnos en lo que debemos centrarnos. No queremos quedarnos en tierra de nadie en Liga o que los de abajo nos aprieten”, sentencia.

Sorteo condicionado

El sorteo estaba condicionado, con los equipos clasificados de la segunda ronda de Copa en el bombo 1 y los ocho mejores de la pasada temporada –con la excepción de Barcelona y Logroño, ya clasificados para la Final a Ocho– en el bombo 2. Así las cosas, el Cangas sabía que jugaría en casa ante un rival más potente sobre el papel. Y a priori, más allá de que Granollers y Bidasoa –dos de los cocos del sorteo– están situados mejor en la tabla, los leoneses se están mostrando muy fuertes en las últimas semanas.

Momento del sorteo en el que salen las papeletas del Frigoríficos del Morrazo y del Ademar León. / FDV

El otro equipo gallego, el Novás, se cruzará con el Granollers. El resto de enfrentamientos son Caserío Ciudad Real-Ángel Ximénez Puente Genil, Viveros Herol Nava-Bathco Torrelavega, Benidorm-Cuenca y Fundación Agustinos-Bidasoa.

Coincidencia de la Final a Ocho con el play down

Los ganadores de la eliminatoria jugarán la Final a Ocho, que supondría un trastorno para los cangueses. Y es que las fechas de la misma coinciden con las del play down de la Liga Asobal. “En principio, si un equipo llega a la fase final de Copa se aplazaría el play down”, explica Moyano, que no quiere ir mucho más allá. “Hay que ir partido a partido, y ahora mismo la Copa nos queda lejísimos, por mucho que sea el mismo rival de este fin de semana”, dice. Eso sí, a nadie escapa que disputar la Final a Ocho teniendo que jugarse la semana siguiente la continuidad en la máxima categoría no sería el horizonte más agradable para nadie.

Por otra parte, hay un precedente copero entre Cangas y Ademar. Fue hace dos temporadas y en plena Final a Ocho. En Antequera los dos equipos se cruzaron en los cuartos de final, con la balanza inclinándose a favor de los de Nacho Moyano, que se impusieron por 33-32 gracias aun postrero gol del luso Jenilson Monteiro.

Cangas es protagonista del Inside Asobal

Cangas y la adoración que profesa por el balonmano protagoniza un nuevo capítulo del Inside Asobal, serie de reportajes para arrojar diversos aspectos de este deporte realizados por la propia Asobal. De este modo, se habla con el socio número 1 del club, José Iglesias, recientemente homenajeado por la entidad, que explica los inicios de este deporte con partidillos en la avenida del cine que comenzaban después de misa. También Nacho Moyano aporta su punto de vista cuando señala que “los aficionados prefieren vivir los finales de infarto antes que los fáciles. Yo no entiendo muy bien el porqué”. Quintas admite la deuda de los jugadores con la afición. “Les debemos algo porque con esta gente tienes el deber de dejarlo todo en la pista”, completa el capitán, Juan Quintas. André, de la Mara Azul, resume la química de O Gatañal: “Alguien nos lleva un día y ahí pasa algo mágico. La afición es una gran familia. La Marea Azul es todo Cangas”.

