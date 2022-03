El Frigoríficos continúa haciendo historia

El Frigoríficos del Morrazo ya está entre los cuatro mejores de la Copa del Rey. El conjunto cangués escribió ayer una de las páginas más brillantes de su historia al eliminar al Ademar León (33-32) y entrar en las semifinales del torneo copero, que se celebra estos días en Antequera. Lo hizo gracias a un gol postrero de Jenilson Varela a escasos segundos para el final, pero también gracias a esa resiliencia congénita que tradicionalmente le ha servido para mantener la categoría y que ahora utiliza para codearse en la zona noble de la Liga Sacyr Asobal. El Ademar, bestia negra durante prácticamente dos décadas, vuelve a salir en la fotografía de los anales del Cangas tras el ascenso de 1995.

No lo tuvo nada fácil el conjunto que dirige Nacho Moyano, que padeció en el primer tiempo el poderoso brazo de Leandro Semedo y una desnortada actuación arbitral, que le perjudicó claramente en varias acciones, con un desigual criterio en los dos lados del campo. Los leoneses golpearon primero (3-5, minuto 10) pero pronto perdieron el control del juego ante un Cangas que se aplicaba en defensa (6-5, minuto 13). Por entonces los árbitros se habían comido un manotazo en el cuello a Rubén que lo mantuvo varios minutos en el banquillo y que coincidió con el vuelco en la situación del electrónico (7-9, minuto 18, con tiempo muerto de Moyano).

El duelo era de poder a poder, sin aportación de las porterías, pero se desequilibraba por las pérdidas –hasta cuatro faltas en ataque y otras tantas infracciones de pasos o dobles le fueron pitadas a los cangueses en los 30 minutos iniciales– y el Ademar alcanzaba su máxima renta (12-15, minuto 28). Sin embargo, una exclusión de Borges reenganchó a los de O Morrazo (14-15) antes de los árbitros convirtiesen una clamorosa falta en ataque de Virbauskas en una exclusión a Asensio y que posteriormente perdonasen una exclusión a los leoneses en una penetración de Santi López. Con 15-17 y un notable enfado en el Cangas se llegó al descanso.

Los de Moyano apretaron en la reanudación y recortaron diferencias (17-18, minuto 33). Martín Gayo asumía responsabilidades en el lanzamiento y lideraba a los suyos, que seguían haciendo la goma a la espera de su oportunidad. Asensio logró la igualada (23-23, minuto 42), pero nuevamente el Ademar se estiraba (23-25). Cadenas apostaba por el 7 contra 6 vaciando portería y el Cangas recuperaba balón para que Javi Díaz devolviese las tablas al marcador con un lanzamiento desde su área (25-25).

Malasinskas tiraba de galones y los leoneses encontraban soluciones en el juego con sus pivotes, pero el Frigoríficos seguía a lo suyo y sacaba réditos a sus acciones defensivas. Y llegó el punto de inflexión, nuevamente en un ataque de 7 contra 6. Dani Fernández robó el balón y anotó a puerta vacía para poner al conjunto morracense por delante (29-28), algo que no sucedía desde el 1-0. Era el minuto 53 y Manolo Cadenas solicitaba tiempo muerto para reactivar a los suyos.

Sin embargo, el partido parecía inclinarse poco a poco hacia el Frigoríficos, ayudado por las claras exclusiones sufridas por los ademaristas –hasta cuatro en la recta final del choque–. Dani Fernández y Santi López ponían el 31-29 con parada de Javi Díaz y recuperación de balón entre medias. Ahí los de Moyano sintieron cierto vértigo. Gayo regaló un balón para ponerse tres arriba en una colgada y Semedo no perdonó (31-30), pero Jenilson tampoco lo hizo para poner el 32-30 y forzar la exclusión de Jaime Fernández. Faltaban dos minutos y el Cangas tenía dos jugadores más en pista. Poco importó a Semedo, que encontró portería, y luego Rubén se obcecó cometiendo una falta en ataque. Casqueiro, a renglón seguido, igualó (32-32). Pero faltaba lo mejor. En una acción trenzada, Jenilson se vistió el traje de héroe para anotar el definitivo 33-32. Anaitasuna o Barcelona aguardan hoy en semifinales.

Moyano: “Este equipo no pierde la cara en ningún partido”

El técnico del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, se mostró tan contento como orgulloso del trabajo de sus jugadores en un duelo en el que, reconoció, “pudo haber ganado cualquiera, y en el que tuvimos la suerte de cara, la que nos faltó en otros encuentros”. El madrileño subrayó que “este equipo nunca le pierde la cara a los partidos. La capacidad de lucha y de entrega no se nos puede negar”. Pero para él, lo mejor es que “damos la sensación de que podemos mirar a la cara a cualquiera, de que no somos inferiores”. A la espera de que se disputase el Anaitasuna-Barcelona, Moyano bromeaba con un “Gora Anaitasuna” (Viva Anaitasuna), antes de señalar, ya en serio, que “una vez aquí toca tirar hacia adelante con todo y disfrutar de una semifinal de Copa, que no es algo que se viva todos los días”.

Por otra parte, en la Minicopa el Pizzería Baratto Luceros sumó dos derrotas en sus dos primeros partidos del grupo. Cayó por la mañana 24-19 ante el Tierra de Maestros Antequera y por la tarde 37-27 ante el Ademar. Hoy jugará ante el Barça a las 12 horas.

