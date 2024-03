O Gatañal define el futuro del Cangas

El futuro del Frigoríficos del Morrazo pasará por O Gatañal. La victoria del sábado ante el Blendio Sinfín ha permitido al conjunto cangués alejarse del descenso directo –aventaja en cinco puntos más el golaverage al conjunto cántabro y en siete al Puerto Sagunto– y mirar al horizonte con mucho más optimismo. Tanto como para que Nacho Moyano no descarte la posibilidad de pelear por eludir también la plaza del playout, un objetivo del que ahora mismo está separado en seis puntos, los que tiene de renta el Cuenca, decimotercer clasificado de la Liga Asobal.

“Está claro que más que nunca hay que crecer como equipo, mejorar en el día a día y seguir enfocados en el partido a partido”, razona el entrenador madrileño, que no quiere que el triunfo en La Albericia suponga que los suyos caigan en la relajación. “Ahora mismo tenemos dos partidos en casa que pueden tener mucha incidencia para nuestras aspiraciones”, señala. Ademar y Cuenca son los próximos rivales del Cangas, ambos en O Gatañal, en lo que supone una buena oportunidad para tratar de alejarse definitivamente del descenso directo para evitar sustos de última hora, e incluso para poder engancharse a la pelea por escalar alguna posición más.

Primero, frenar al Ademar

“El primer paso es ganar al Ademar, que es un rival que ahora mismo no hay quién le tosa. Hay que ver cómo lo afrontamos”, manifiesta el preparador de los de O Morrazo. Los leoneses visitan la cancha canguesa el sábado a partir de las 20 horas después de haber sufrido una única derrota –por la mínima en Nava– en los últimos siete partidos, haciendo gala de un potencial anotador brutal, alcanzado los 37 goles en sus dos últimas citas. Frenar su ritmo y la velocidad que imprimen a sus transiciones será definitivo para poder tener opciones frente a un equipo que castiga cualquier pérdida de balón o error en el lanzamiento.

Más allá de eso, el Cangas disfruta de lo conseguido, con una sensación que se acerca más al haberse quitado un peso de encima que a la alegría. “La sensación es más de alivio, de haber podido ganar de nuevo, de hacerlo ante un rival directo. Y ahora hay que ver lo que pasa y hasta dónde podemos llegar”, resume Nacho Moyano. Del encuentro de Santander afirma que “hemos jugado mucho mejor en otros encuentros, pero es cierto que con las bajas que tenían parece que todo lo que no sea ganar de diez es una mierda, y tampoco es así. Ganamos, cumplimos y ya. Es lo único que importa”, señala, en referencia a la presión por no fallar en esa cita tan relevante.

Mayor tranquilidad

En La Albericia el Cangas pasó nuevamente de dominar con claridad el partido (9-14) a ver cómo el rival lo igualaba (15-15), pero supo reaccionar de inmediato y volver a coger el control de lo que sucedía en la cancha. “Lo mejor del otro día, más allá de que no fue nuestro mejor partido, fue que no nos pusimos nerviosos. No atacamos mal su defensa cuando la adelantaron y no nos pudo la presión”, relata Moyano, que añade que “nos sobrepusimos a todo y superamos el tramo habitual de pájara que tenemos en todos los duelos”. Todo a pesar de que, tal y como reconocía finalmente, “sin ser un partido espectacular nuestro, deberíamos haber ganado con mayor claridad”.

El sábado, con los leoneses, y el domingo 14, con los conquenses

La Liga Asobal ya ha hecho públicos los horarios de las próximas jornadas. El Cangas se medirá este sábado a partir de las 20 horas al Ademar León y el domingo 7 de abril recibirá también en O Gatañal al Cuenca en un encuentro que dará comienzo a las 19 horas. Pero además ya se conocen las fechas de otros dos encuentros que los cangueses disputarán en el mes de abril. La salida a Huesca de la vigesimoquinta jornada del campeonato se disputa el domingo 14 a partir de las 18.30 horas. Y finalmente el encuentro entre Frigoríficos del Morrazo y Puerto Sagunto de la vigesimosexta jornada, otra final para los de Nacho Moyano, será el sábado 20 a partir de las 19.30 horas.

Sin problemas físicos en la plantilla

Más allá de la victoria ante el Sinfín, la otra buena noticia en el seno del Frigoríficos del Morrazo es el hecho de que toda la plantilla se encuentra en perfectas condiciones físicas, más allá de los lesionados Del Arco y Manu Pérez, que siguen apurando su proceso de recuperación. El segundo de ellos ya está lanzando penaltis con el filial y entrenando con relativa normalidad, pero se quieren respetar los plazos antes de su reaparición en cancha. Elcio, por su parte, no se resintió de su lesión muscular y Essam tampoco al no haber jugado en Santander.

