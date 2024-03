La larga travesía de Juan del Arco

Han pasado dos meses y medio desde que fue intervenido quirúrgicamente de su lesión de rodilla, y Juan del Arco continúa quemando etapas de cara a su regreso a la competición. Una vuelta a la que no quiere poner fecha para centrarse en la evolución del día a día. “Las primeras estimaciones se hicieron muy a ojo, hablando de cuatro meses largos, pero lo que podía ser una operación relativamente sencilla, en una rodilla más castigada se agrava algo más”, reconoce. Y es que el que fuera jugador de Granollers, Logroño, Anaitasuna, Ivry o El Jaish, entre otros, acumula varias lesiones en la misma articulación, lo que lo obliga a ser cauto.

“No podemos aventurarnos. Todo está yendo bien y estoy contento, pero marcar plazos es complicado”, admite. Por el momento aún está en una fase primitiva de su recuperación, tratando de ganar movilidad y fuerza. Pero advierte de que “aún no he comenzado a hacer nada específico del deporte, ni tan siquiera correr”. El de Leganés lleva el proceso bien de ánimos “porque la recuperación va marchando”. Otro cantar es el hecho de tener que ver los toros desde la barrera y no poder estar en la pista. “Se sufre mucho más, porque solo puedes ayudar con palabras, mucho menos de lo que me gustaría”, señala. “Hablo con todos, das un punto de vista diferente desde fuera, pero se hace difícil”, admite.

Un triunfo para liberarse

En cuanto a la marcha del equipo, el central del Frigoríficos del Morrazo tiene muy claro que una victoria sería absolutamente liberadora para la plantilla. “Parece que estamos abonados al empate, y creo que el factor decisivo para soltar la presión sería ganar un partido”, manifiesta. Asume que el calendario de aquí a final de temporada no es el más sencillo, pero “si somos capaces de estar centrados y a buen nivel podemos competir con todos los equipos de la Liga Asobal”.

El primer paso para ello podría estar en el duelo del pasado fin de semana ante el Granollers. “Las igualadas tienen muchas lecturas, y la del otro día, perdiendo de cinco a falta de diez minutos es positiva”, afirma, antes de añadir que “hay que ser ese equipo del tramo final ante el Granollers”. En todo caso, lo que parece claro es que las plazas de promoción y descenso se repartirán entre tres equipos: Cangas, Sinfín y Puerto Sagunto. “Sí, creo que sí. La diferencia es demasiado grande para lo que falta, pero nunca se sabe”, dice. “Es difícil, pero debemos centrarnos en nuestro trabajo, y si luego nos llega algo, bienvenido será”, sentencia.

Final sí, pero sin que eso juegue una mala pasada

La próxima cita liguera de los cangueses será la del próximo sábado ante el Sinfín, una auténtica final por la salvación, si bien el de Leganés apunta que “para nosotros cualquier partido desde ahora es una final, porque no quedan muchas jornadas y necesitamos puntos de todos los sitios”. Eso sí, añade, el Sinfín es un rival directo y hay que poner el énfasis, aunque tampoco de más para que no nos juegue una mala pasada. Hay que poner el foco, la mentalidad y estar preparados”.

“¿Mi futuro? Solo pienso en la recuperación”, afirma el central

Sin saber aún cuándo será su regreso a las canchas, Del Arco mantiene asimismo la incógnita sobre lo que pasará a partir del 25 de mayo, cuando finalice la temporada y pueda rondar la idea de una retirada. “Lo único que veo ahora mismo es la recuperación, y cuando la finalice podremos valorar otras cosas. Quiero centrarme en el corto plazo, recuperarme y luego ya veremos”, asegura, si bien apunta asimismo que “también el club tendrá algo que decir”.

Lo cierto es que las dos temporadas de Del Arco en Cangas han estado marcadas por las bajas. La pasada por las de Santi y Alberto Martín, y esta por la suya y la de Brandao (recuperado por el Porto). “Es el riesgo que hay en este deporte. Cuando tienes cedidos puede pasar, y las lesiones siempre están ahí. Es una mala racha, pero en este juego no gana un solo jugador, sino que lo saca el equipo”, subraya.