El Frigoríficos se focaliza en lo inmediato

No ver ni hacia arriba ni hacia abajo en la tabla clasificatoria y pensar únicamente en el día a día. Ese es el mensaje que lanza Nacho Moyano a sus pupilos después de que la derrota del domingo ante el Anaitasuna haya dejado bastante claro que, salvo sorpresa, las dos plazas de descenso y la de promoción a la División de Honor Plata son cosa de tres equipos: Frigoríficos (9 puntos), Sinfín (7) y Puerto Sagunto (5). La considerable distancia que mantiene el Cuenca –decimotercer clasificado con 16 puntos– invita a pensar en una lucha restringida entre cangueses, santanderinos y levantinos, pero el técnico del Cangas prefiere no focalizar los pensamientos únicamente en sus rivales más directos.

“Hay que centrarse en el partido siguiente, porque si pensásemos solo en Sinfín y Puerto Sagunto nos equivocaríamos. Ante ellos nos jugamos cuatro puntos, pero aunque los ganásemos todos, no sería suficiente para la salvación. Ellos van a seguir ganando”, advierte un Moyano que subraya que “el objetivo es ser competitivos en los diez partidos que nos restan por delante”. En este periplo, la primera parada es la de mañana (20.30 horas, pabellón de O Gatañal) ante el Fraikin Granollers, un rival “potente, pero al que ya le hemos sacado puntos en las últimas temporadas”, señala el entrenador madrileño.

15 encuentros sin ganar

Más allá de todo eso, el Frigoríficos persigue un punto de inflexión en una trayectoria negativa que lo ha llevado a acumular la friolera de 15 encuentros sin ganar. Vencer no solo tendría una repercusión positiva a nivel de puntos, sino que anímicamente supondría un refuerzo, permitiendo al equipo que se liberase de la pesada carga que supone el llevar casi cinco largos meses sin saborear las mieles del triunfo. “Necesitamos desdramatizar y poder convertir esos empates –los cangueses acumulan siete, la cifra más alta en la Liga– en victorias. Jugar de un modo más relajado”, afirma.

Rares Fodorean lanza a puerta en el duelo entre el Frigoríficos y el Anaitasuna. / Óscar Aznar

La presencia de un Granollers que siempre parte como uno de los favoritos a estar arriba puede resultar liberadora para los cangueses. “Es cierto que es un duelo más sencillo de afrontar en el aspecto psicológico; balonmanísticamente ya no tanto”, señala Moyano, que destaca la capacidad de los vallesanos de reinventarse temporada tras temporada a pesar de las bajas que va sufriendo. En todo caso, en lo que insiste el técnico de los de O Morrazo es en asegurar las posesiones y evitar las pérdidas de balón que tan bien aprovechan los de Antonio Rama. “Si los llevamos a atacar como en los últimos años, será más fácil y podremos competir”, señala.

Defensivamente, y a pesar de la marcha de Joan Amigó, Moyano cree que los vallesanos cuentan con un bloque sólido, “con buena colaboración defensa-portería, y una defensa muy proactiva, que busca provocar los errores del contrario”. Y destaca a un joven valor como Víctor Romero, cuya incorporación al centro del 6.0 “le permite salir rápido al contragolpe”.

Ofensivamente, Moyano habla de una escuadra “muy completa, que nos obligará a elegir si nos tapamos los pies o la cabeza”. O lo que es lo mismo, si se apostará por centrar la atención en el pivote Montoya, o si bien el Cangas estará más pendiente del lanzamiento exterior de los Antonio García, Buzle o Faruk.

El técnico no arriesgará con Elcio Carvalho

Elcio Carvalho no será de la partida en el duelo de mañana ante el Granollers. El portero caboverdiano, con una microrrotura fibrilar, completó el martes la primera parte del entrenamiento con sus compañeros para probarse, pero no forzará la máquina para el encuentro frente a los vallesanos, tal y como confirma Nacho Moyano. “No somos partidarios de correr riesgos y que por hacerlo se pueda perder todo lo que nos queda por delante”, razona el preparador madrileño, que aboga por “darle descanso y aprovechar que hay un parón en la Liga tras este partido”. El jugador africano contaría luego con un choque para volver a coger ritmo, el de la eliminatoria de Copa del Rey del martes día 19 ante el Eon Horneo Alicante. Y es que el siguiente compromiso liguero será ni más ni menos que el del sábado 23 en La Albericia ante el Blendio Sinfín.

Solo una derrota en los últimos cinco duelos

El balance histórico de enfrentamientos entre Cangas y Granollers en O Gatañal está caracterizado por la igualdad. De las 23 ocasiones en las que ambos han jugado, la victoria cayó nueve veces del lado cangués y 10 del visitante, por cuatro empates. Eso sí, en los últimos tiempos el Frigoríficos ha estado mejor, con dos victorias y dos empates en cinco duelos. El del año pasado acabó en tablas (33-33).