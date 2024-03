El Frigoríficos del Morrazo, a eliminar a un rival directo

“Tenemos la oportunidad de eliminar a un rival directo y de dar varios pasos hacia adelante para entrar en buena disposición para el play down”. Así resume el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, la importancia del partido que su equipo disputará el próximo sábado ante el Blendio Sinfín, antepenúltimo clasificado de la Liga Asobal, con tres puntos menos que los cangueses. Vencer supondría meter cinco puntos de distancia a los cántabros, además de poder decantar el golaverage –en la primera vuelta ganó el Sinfín de un gol–, lo que podría suponer un golpe casi definitivo a la clasificación.

El técnico asume que el duelo es “vital” pero también quiere minimizar la presión en los suyos. “Para ellos sí que es una eliminatoria. Nosotros tenemos que jugar sabiendo del valor de los puntos, pero también que no hay que hacer nada extra”, defiende. Moyano confía en que el Cangas dé el do de pecho y muestre su mejor versión, dejando en el olvido los malos partidos de la primera vuelta ante los dos últimos clasificados, el propio Sinfín y el Puerto Sagunto.

Elcio y Essam, en buenas condiciones

La mejor noticia es que la plantilla canguesa llegará al choque en perfectas condiciones, después de que el encuentro de Copa del Rey ante el EON Alicante le sirviese para afilar los cuchillos. Elcio Carvalho regresó con éxito tras superar una lesión muscular y Mohammed Essam también disfrutó de minutos para ir afinando su puesta a punto tras varias semanas arrastrando problemas físicos. “Cumplimos con lo que nos habíamos marcado. Elcio empezó muy bien y luego bajó un poco por el lógico cansancio, pero estamos contentos”, señala Moyano, que apunta de Essam que “le falta algo de ritmo, pero lo va adquiriendo poco a poco”.

Brais corre al contragolpe en el Frigoríficos-Sinfín de la primera vuelta en O Gatañal. / Santos Álvarez

El luso y el egipcio necesitaban acumular horas de vuelo, todo lo contrario pasaba con Quintas y Jenilson. El capitán apenas dispuso de unos minutos en pista, y el luso jugó los últimos 15 y la prórroga. “La idea inicial era que Jeni no jugase nada, pero las cosas se dieron de otra manera. Aunque él también prefirió que fuese así, porque si no iban a ser dos días sin hacer nada y no quería perder el contacto con el balón”, relata Moyano.

Oportunidad para Gael

En paralelo, la ausencia del próximo jugador del Limoges supuso que Gael dispusiese de una oportunidad que supo aprovechar. “Cumplió muy bien en defensa, actuando alguna vez de 2. Al margen de que esté un poco verde, es un jugador que tiene buena pinta”, afirma.

Sin Tioumentsev ni Sherif

Enfrenta, el Sinfín llegará a este duelo teóricamente sin sus dos mejores jugadores, Sherif y Tioumentsev, ambos lesionados. “A priori ninguno de ellos va a estar. Si hubiese que elegir eliminar a dos, saldrían sin duda ellos, porque son los que nos ganaron el partido en O Gatañal”, manifiesta Moyano, a la vez que advierte de que “esto hará que vayan a muerte, igual que nos pasó a nosotros en Valladolid, donde hicimos el mejor partido del año salvo los últimos dos minutos”. Ante esa hipermotivación de la que pueden hacer gala los hombres de Rubén Garabaya, el Cangas deberá oponer una adecuada mentalización. “No podemos creernos que está todo hecho. Hay que ir bien concienciado y con el cuchillo entre los dientes”, sentencia el preparador madrileño.

Míkel Galán, nuevo fichaje santanderino

El Blendio Sinfín continúa reforzándose en esta segunda vuelta del campeonato. El último en llegar ha sido el central del filial del Bidasoa Míkel Galán, que se ha incorporado esta misma semana a las filas de los de Rubén Garabaya. Galán tiene 23 años y ha anotado 66 goles en 19 encuentros en el Hondarribia Bidasoa de Primera Nacional, a una media de 3,47 por encuentro. Su llegada trata de paliar la notable baja de Tiomentsev, que estará ausente por una rotura parcial de la fascia plantar inicialmente hasta la primera o segunda semana del mes de abril. Anteriormente a Galán el cuadro cántabro se reforzó este año con el portero esloveno Matic Gercar, el pivote Muñiz (que regresó a las pistas), el extremo Aarón Pardo (Mallorca) y el lateral Luciano Silva.

Un único triunfo en seis visitas a La Albericia

Los duelos entre Blendio Sinfín y Frigoríficos del Morrazo en La Albericia se han inclinado históricamente a favor de los locales. En siete enfrentamientos entre ambos equipos la fortuna ha favorecido a los santanderinos en seis ocasiones. Eso sí, el único triunfo del Cangas se produjo la temporada pasada, con un 28-33 que acercaba a los de Nacho Moyano a la salvación. En las seis citas anteriores los resultados fueron estos: 33-26 (temporada 15-16), 29-25 (16-17), 25-21 (18-19), 24-21 (19-20), 31-25 (20-21) y 32-31 (21-22).

