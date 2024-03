La fe del Frigoríficos le otorga un punto

La fe, ese inquebrantable aliado histórico que parecía haber dimitido de O Gatañal, permitió al Frigoríficos del Morrazo sumar un punto de oro ante el Fraikin Granollers (32-32) en un épico final de encuentro, en el que el conjunto local igualó una desventaja de cinco goles con una última diana de Brais González a falta de tan solo dos segundos. El empate –octavo de la temporada– deja un inequívoco sabor a victoria, no tanto por su repercusión a nivel clasificatorio –notable, ya que los cangueses jugarán ante el Sinfín en la próxima jornada con tres puntos de renta sobre los santanderinos– sino por el carácter demostrado por el equipo.

Los de Nacho Moyano recuperaron el espíritu de épocas pasadas, exhibiendo garra, intensidad y aferrándose al partido con uñas y dientes. De otro modo no se explicaría el haber sacado algo positivo en un encuentro en el que acumuló hasta 15 pérdidas de balón, a cada cual más desesperante.

Pablo Urdangarín se eleva para lanzar ante Jorge Pérez, ayer en O Gatañal. / Gonzalo Núñez

El Cangas no comenzó mal el encuentro, mostrando actividad defensiva y cerrando las vías de pase a Montoya. Y en ataque la claridad de ideas le duró 10 minutos, justo hasta que Adriá Martínez lanzó un siete metros que rozó la cabeza de Jorge Pérez y que le valió una roja un tanto rigurosa. Con 6-4 en el marcador y superioridad numérica los locales se deshicieron como un azucarillo. Tres balones regalados en un visto y no visto y los vallesanos superaban su presumible crisis con un 0-4 de parcial (6-8, minuto 14). Los de O Morrazo se levantaron gracias a su trabajo atrás, con encadenando un par de contragolpes que le devolvieron el mando (9-8) antes de que el intercambio de golpes se desequilibrase por los errores no forzados para que el Granollers llegase al descanso por delante (15-17). En 30 minutos los locales habían sufrido 10 pérdidas de balón y encajado 8 goles entre contragolpes y lanzamientos a puerta vacía.

Remontada a la salida del descanso

El paso por vestuarios sentó bien al Frigoríficos, que pronto volteó el marcador (19-18, minuto 35). El conjunto vallesano no le perdía la cara al encuentro, favorecido por alguna acción de fortuna y por alguna decisión de los colegiados, que parecían compensar la roja del primer periodo. La desconexión llegaba de nuevo y el Cangas lo pagaba en el marcador (22-26, minuto 44, con tiempo de Moyano). Thymann dio esperanzas a los suyos (24-26, minuto 46) pero el Granollers castigaba nuevamente las pérdidas de balón (24-29, minuto 49, con nuevo tiempo del preparador madrileño).

Moyano se la jugó con un 5.1 y Jorge Pérez sacó un par de balones para enganchar a los suyos (26-29, minuto 53, con tiempo de Antonio Rama). El Frigoríficos olía la sangre y esperó su momento. El meta zaragozano le dio una vida extra a los suyos deteniendo un balón claro a Urdangarín y Jenilson ajustó el marcador (30-31) antes de que un robo de balón permitiese al luso llevar la locura a O Gatañal con el tanto de la igualada (31-31). Los decibelios subieron un poco más con la falta en ataque visitante con un minuto y 24 segundos por delante. Pero las cosas nunca son tan sencillas en Cangas. Thymann, en seis metros, estrelló el balón en la cara de Roberto y se fue excluido. Faruk no perdonó a falta de 30 segundos, y Brais se puso la capa de héroe para anotar la igualada a dos segundos. El Frigoríficos recupera un punto y, sobre todo, su espíritu.

Ficha técnica: