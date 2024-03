El Cangas, a ganar cinco meses después

La única victoria del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro en esta temporada data del 7 de octubre contra el Helvetia Anaitasuna. Hoy el Cangas se vuelve a encontrar con el único equipo ante el que ha sido capaz de cantar bingo –aunque fuese de forma agónica, con un penalti con el tiempo ya cumplido– y busca repetir triunfo. Una victoria que es más que una necesidad. “No nos vale otra cosa, nos tiene que dar exactamente igual si jugamos en casa o fuera”, afirma el técnico del Frigoríficos, Nacho Moyano, que admite que la imagen de su equipo en los dos duelos a domicilio de este año [Logroño y Benidorm] no fue la deseada. “No estuvimos a la altura y encajamos diferencias bastantes contundentes”, reconoce.

El partido de hoy se jugará a las 12.30 horas en el pabellón Anaitasuna con el arbitraje de la pareja José Manuel Iniesta Castillo y Alberto García Rodríguez. El equipo viajó ayer hacia Pamplona y en la expedición todavía no está Elcio. El portero caboverdiano todavía no está recuperado de sus problemas físicos y su puesto lo ocupa Javi Fernández. También viajaron Andrade –que no jugó ni un minuto contra Nava debido a problemas físicos–, Essam, que solo pudo ayudar en los últimos instantes; y Jenilson Varela, que parece recuperado de su sobrecarga.

La pista navarra y el propio Anaitasuna se le han dado bien al Frigoríficos en las últimas temporadas, pero Nacho Moyano no quiere pensar en esas estadísticas. “Son un equipo con un juego dinámico, vistoso, muy alegre y con mucha rapidez. Nos van a exigir precisamente en la faceta del juego donde tenemos más problemas, que son los errores propios y las pérdidas de balón”, advierte el técnico. Moyano señala como claves para intentar volver de tierras navarras un ataque fluido, que sea capaz de acabar todas las acciones con lanzamiento, y un repliegue defensivo raudo. “Hay que llevarles al ataque posicional, que se les haga denso y que no puedan alcanzar su ritmo de crucero”, defiende el entrenador del Cangas.

Anaitasuna llega a este encuentro en décima posición con 18 puntos y tras tres jornadas sin ganar. Su entrenador es el gallego Quique Domínguez, que no se fía en absoluto de la situación clasificatoria del Frigoríficos: “Es bastante engañosa. Ha competido en la inmensa mayoría de los partidos con muchas posibilidades de triunfo y de tener bastantes más puntos. La plantilla y el juego de Cangas no reflejan el puesto que ocupa ahora, lo creo sinceramente. Juegan bien y esos empates les están penalizando”, resume el técnico del Anaitasuna.