El Frigoríficos del Morrazo se rearma para Pamplona

El Frigoríficos del Morrazo suma efectivos de cara al trascendental encuentro de mañana frente al Anaitasuna. La semana ha servido al técnico del conjunto cangués, Nacho Moyano, para recuperar a buena parte de los jugadores que arrastraban molestias en las últimas jornadas, como es el caso del lateral Andrade (que no disputó un solo minuto ante el Nava), del pivote Essam (que apenas lo hizo en un par de defensas) y del extremo Jenilson Monteiro (que jugó pero con una fuerte sobrecarga muscular). Todos ellos formarán parte de la expedición que partirá esta misma mañana con destino a la capital navarra.

Quien no podrá formar parte de ella será el portero Elcio Carvalho. El meta caboverdiano sufre una microrrotura fibrilar que lo mantendrá alejado de las pistas por un tiempo indeterminado, lo que volverá a dejar a Jorge Pérez como único portero del primer equipo. El ex del Logroño La Rioja respondió con creces ante el Viveros Herol Nava, completando un extraordinario encuentro. Para completar la lista Moyano llamó entonces al joven del Automanía Luceros Mateo Pallas, y en esta ocasión será Javi Fernández el que se una al equipo.

Un alivio en forma de victoria

“El hecho de haber tenido una semana larga [al jugar mañana y no hoy] nos ha permitido aprovechar la primera parte para recuperar a los jugadores, porque llegamos muy tocados al partido ante el Nava”, reconoce el preparador madrileño. Así, el Cangas ha podido rearmarse en busca del punto de inflexión que supondría ganar al Anaitasuna. “Necesitamos una victoria que nos permita soltarnos, que nos quite presión”, admite, antes de añadir que el hecho de que sea en un encuentro a domicilio le daría un valor doble. “En casa al menos estamos puntuando, pero en esta segunda vuelta llevamos un 0 de 2 en derrotas y competitividad, porque no hemos estado al nivel ni en Logroño ni en Benidorm”, manifiesta.

Jorge Pérez realiza una intervención en el choque ante el Viveros Herol Nava. / Santos Álvarez

Enfrente estará un Anaitasuna que ha sido un rival propicio para los intereses del Frigoríficos en los últimos tiempos, con seis victorias en otros tantos encuentros. Moyano resta importancia a este hecho “porque han sido tradicionalmente partidos muy disputados, a cara o cruz, igual que nos sucede con el Huesca”. El técnico de los de O Morrazo advierte de que los navarros son un equipo “que te obliga a trabajar situaciones atípicas, anómalas. Cambian entre el 6.0 y el 5.1 en la misma defensa, atacan con siete... Te obligan a adaptarte y a hacer un mayor trabajo de análisis”.

Con la experiencia del duelo de la primera vuelta, el Cangas asume que saber manejar el ritmo de partido será determinante. “Si ellos nos meten en situaciones de correr sin importar la situación y el resultado, llevaremos todas las de perder”, afirma el entrenador, que matiza que “hay que seleccionar muy bien dónde parar, las situaciones en las que hay que parar y en las que hay que correr”. Y si el equipo está solvente en el ataque posicional, “podremos jugar con un punto más de calma”. El otro aspecto importante es la aportación del bloque, como pasó en Cangas, donde la segunda unidad fue determinante para remontar el choque. “El banquillo entendió mejor el partido y luego se fue metiendo más gente. Fue una victoria de equipo”, recuerda Nacho Moyano.

Jenilson, en el siete ideal de la pasada jornada

El extremo Jenilson Monteiro ha sido uno de los elegidos para formar parte del siete ideal de la jornada 19 de la Liga Asobal Plenitude por su actuación ante el Nava, al que le marcó cinco dianas de seis lanzamientos. Junto al luso forman en ese equipo destacado el portero del Huesca Argüillas, los laterales Álex Lodos (ademar) y Julen Mújika (Bidasoa), el pivote Álvaro Martínez (Valladolid), el central Petar Cikusa (Barcelona); y el extremo izquierdo Adriá Pérez (Huesca). Asimismo, el Cangas ha situado a dos jugadores en los top de la jornada. En el de paradas aparece Jorge Pérez en el número 3 gracias a una intervención a un lanzamiento de contragolpe de Isaías Guardiola cuando el marcador reflejaba un 21-20 para los locales. En el top 10 de goles es Brais González quien aparece en el puesto octavo. La acción escogida es un tanto de fly a pase de Jenilson que supuso el 9-8 cuando transcurría el minuto 22 de partido.

Ante Sinfín el sábado 23 a las 19.30 horas

El Frigoríficos del Morrazo ya conoce el horario de los encuentros de Liga que disputará este mes. Además del duelo del próximo viernes (20.30, O Gatañal) ante el Granollers, los cangueses se medirán el sábado 23 de marzo al Sinfín a domicilio a partir de las 19.30 horas. El Cangas-Ademar del 30 será a las 20 horas.