El Frigoríficos reincide en sus errores

Una vez más –y ya van unas cuantas esta temporada– el Frigoríficos del Morrazo se quedó a las puertas de la victoria por sus errores a la hora de gestionar los minutos finales. El conjunto cangués cedió un punto ante el Nava tras haber desaprovechado una renta que llegó a ser de cuatro goles y que se situó en dos a apenas cuatro minutos para el final. “La sensación es al 200 por ciento de desazón. Creo que se ha repetido muchas veces la misma historia. Ganamos en muchos tramos de los partidos y acabamos con cara de tontos”, admite el entrenador del equipo gallego, Nacho Moyano.

Con todo, el preparador madrileño no cree que en este caso el problema haya residido en los instantes finales del encuentro, sino en los malos tramos anteriores. “Tenemos un momento en la primera parte en la que encadenamos siete ataques sin marcar en acciones tanto bien jugadas como en pérdidas absurdas”, relata, en referencia al apagón sufrido por los suyos tras el 8-4 y que supuso un parcial adverso de 0-4 para el 8-8 en el minuto 21. “Tenemos muchos buenos momentos en los partidos para poder ir ganando con más claridad y nos atascamos de manera incomprensible”, reconoce.

El duelo ante los segovianos fue un ejemplo de ello. Si en la primera parte los visitantes enjugaron un marcador de 8-4, en la segunda hicieron lo propio con el 21-17. “Volvemos a atascarnos, y luego entras en un cara o cruz en el que puede pasar cualquier cosa”, señala. En ese final los colegiados escamotearon un claro penalti a Santi López en el último ataque del Cangas, que acabó con una pérdida de balón de Gayo. “Es un error que no debemos cometer, pero también es cierto que hizo una segunda parte tremenda”, apunta el preparador. Más allá de los errores y de la negativa gestión de esos minutos por parte del Cangas, lo cierto es que las decisiones arbitrales no lo favorecieron en ese tramo de encuentro, ya que al penalti no pitado a Santi se sumó un balón anterior sacado por el extremo izquierdo del Viveros Herol Nava un metro fuera del campo sin que se pitase nada.

Fragilidad defensiva

Otra de las cuestiones que explica la irregularidad del Frigoríficos es su defensa, incapaz de mostrar una línea de solidez continua, tanto a lo largo de las jornadas como dentro de los propios partidos. “La diferencia entre la primera y la segunda parte fue significativa. En la primera defendimos razonablemente bien, estuvimos sólidos en el 6.0 y bien con el 5.1, además de que Jorge paró muchísimo”, afirma.

En la reanudación, admite Moyano, “las sensaciones no fueron las mismas. Ellos encontraron las rendijas en nuestro 6.0. Quizás pudimos haber cambiado al 5.1 antes”, señala, si bien la condición física de Jenilson Monteiro tampoco permitía muchos más sobreesfuerzos del luso. Además, manifiesta el entrenador madrileño, la peculiar configuración de la plantilla navera condicionaba el sistema defensivo del Cangas. “Tienen mucho lanzamiento exterior con Moyano y Prokop, sobre todo, y deformaban nuestra defensa en ocasiones. Era un 6.0 mentiroso y ellos fueron capaces de atacarlo mejor en este periodo”, sentencia el preparador.

Essam, Jenilson, Elcio y Andrade, en la enfermería

La resaca del partido ante el Viveros Herol Nava ha dejado también la enfermería del Frigoríficos del Morrazo a rebosar, con cuatro jugadores que ya llegaron al duelo del pasado sábado muy tocados, e incluso dos de ellos no llegaron a disputar un solo minuto. El caso más preocupante es el de Elcio Carvalho, que se cayó de la convocatoria a última hora al haber sufrido un problema muscular en el último entrenamiento. La ecografía que se le ha practicado no refleja la existencia de rotura, pero el jugador continúa con dolor en la zona. El otro jugador que no llegó a saltar a la pista fue su compatriota Andrade, con un problema en el bíceps de su brazo derecho que lleva arrastrando varios días.

Quien sí llegó a jugar, aunque apenas un par de defensas, fue el egipcio Mohammed Essam, con problemas en las dos piernas de las que no acaba de recuperarse y que le han impedido trabajar con cierta continuidad en las dos últimas semanas. El otro “tocado” es Jenilson Monteiro, que sufre una fuerte sobrecarga muscular en los isquiotibiales, a pesar de lo cual disputó buena parte del encuentro, dada la trascendencia del mismo. La semana estará centrada, pues, no solamente en la preparación del próximo duelo ante el Anaitasuna, sino también en la recuperación de estos cuatro jugadores, a fin de que Nacho Moyano pueda tener más opciones para intentar buscar la segunda victoria de la temporada. Del Arco y Manu Pérez continúan siendo baja.