El Frigoríficos revive la misma historia

O Gatañal vivió un nuevo día de la marmota y el Frigoríficos del Morrazo cedió un empate ante el Viveros Herol Nava (29-29) en un encuentro que dominó en su práctica totalidad, pero en el que acabó desperdiciando una renta que llegó a ser de cuatro goles en el segundo tiempo, y de dos a falta de apenas cuatro minutos. El conjunto cangués es como Bill Murray, el protagonista de Atrapado en el tiempo, condenado a repetir una y otra vez el mismo día, la misma historia que ya padeció ante Puente Genil, Benidorm, Torrelavega, Huesca o Atlético Valladolid. Solo cambian los matices, pero no la amargura, la sensación de dejar escapar valiosos puntos en la lucha por la permanencia.

Ayer hubiese sido un día para que se coronase Jorge Pérez. El Cangas tuvo la baja de última hora de Elcio Carvalho, con una lesión muscular, y el zaragozano dio un paso al frente completando una extraordinaria actuación que, sin embargo, no se vio recompensada con la victoria. No fue así porque el equipo de Nacho Moyano sigue sufriendo desconexiones –la de ayer duró ocho minutos– y porque este año no puede aferrarse a la solidez defensiva que históricamente le ha permitido aguantar todos los embates de un encuentro. El equipo adolece de consistencia, de poso, y en la igualdad de la Asobal acaba viendo cómo la moneda siempre sale cruz.

Jenilson Monteiro en una acción del duelo de ayer. / Santos Álvarez

Poco más de cinco minutos tardó el Frigoríficos en soltarse los nervios y acomodarse a la guerra de trincheras que planteó el Nava en las inmediaciones de su área. Álvaro Senovilla subió el listón de agresividad defensiva de los suyos, los colegiados lo aceptaron y el Cangas no rehuyó los golpes para mantener el equilibrio (3-3) y, posteriormente, para escaparse aprovechando las exclusiones visitantes (8-4, minuto 15). El técnico del cuadro segoviano ya había pedido tiempo, pero a los suyos no les hizo falta reaccionar. Fue el conjunto local el que entró en su habitual bache, encadenando cinco pérdidas y dos lanzamientos errados en siete ataques. Algo más de ocho minutos sin anotar que permitieron a los visitantes firmar las tablas (8-8, minuto 22).

Renta al descanso

El Frigoríficos se desperezó y entró de nuevo en partido para acabar acelerando en la recta final y poder irse al descanso con una renta de dos goles (14-12).

En la reanudación el cuadro cangués disfrutó de sus minutos de mayor lucidez ofensiva, moviendo rápido el balón y conectando a la perfección con Quintas. La consecuencia fue su máxima renta (20-16, minuto 37) y Senovilla deteniendo el encuentro. Moyano se vio obligado a hacerlo poco después (21-19, minuto 42). El Cangas se atascó. Senovilla pareció acertar con la inclusión de Nevado en el centro de la defensa y Jorge Pérez salvó el empate al sacar un contragolpe a Isaías Guardiola (21-20). Los locales se estiraron un poco (23-20) pero eran incapaces de frenar la vía de agua que se abría a la espalda de su defensa, donde Herranz encontraba opciones muy claras de lanzamiento.

Rajmond Toth busca el lanzamiento ante la defensa de Carró en el Frigoríficos-Nava de ayer. / Santos Álvarez

Y llegó lo que parecía inevitable. Andrés Moyano –el zurdo de Nava– puso las tablas en pasado el minuto 52 (25-25). Comenzaba un nuevo partido, con un intercambio de golpes en el que Jorge Pérez volvía a reclamar los focos con tres intervenciones que daban mucho aire a los suyos (28-26, minuto 56). El Frigoríficos dispuso de un balón para aumentar la renta a tres pero Quintas pisó en la recepción del balón. Moyano recortó, Patotsky sacó un balón a Jenilson, y un jugador visitante rescató el rechace desde fuera del campo sin que los colegiados pitasen nada. En medio del desconcierto Smetanka puso de nuevo la igualada (28-28).

No había tregua. Quintas por los locales y Borja por los visitantes anotaron para que se entrase en los 45 segundos finales con tablas. Moyano pidió tiempo muerto, preparó jugada, y todo se fue al traste con un mal pase de Gayo que se fue fuera de banda y que dio al Nava 11 segundos para ahondar más en la herida del Cangas. Porque el castigo pudo ser mayor, pero Smetanka se encontró con la madera y el equipo cangués ya no tuvo tiempo para poder armar un nuevo ataque. Empate y decepción para la parroquia de O Gatañal.

FICHA TÉCNICA: