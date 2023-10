“Después de las lesiones, simplemente estar en la pista ya es una alegría”

Ha tenido que esperar nueve largos meses para volver a sonreír en una pista de juego, pero ha encadenado tres partidos seguidos ante Anaitasuna, Mallorca –este en Copa del Rey– y Granollers, que le han permitido perder el miedo y comenzar a recuperar el ritmo de competición. Elcio Carvalho será uno de los focos de atención del choque del domingo ante el Blendio Sinfín, el que fue su primer equipo en España. Asegura que ese recuerdo siempre permanecerá, pero que en lo único que piensa es en sumar dos puntos que permitirían al Frigoríficos situarse en la zona intermedia.

Elcio Carvalho es una de las apuestas del Frigoríficos este año para renovar completamente su portería. Aunque no se ha podido vestir de corto hasta hace apenas un par de semanas, el caboverdiano se muestra muy ilusionado por poder recuperar su mejor nivel en O Morrazo.

– ¿Cómo se encuentra después de su regreso a las pistas?

– Bien, intentando recuperar el ritmo de partido, algo que solo se consigue con los partidos. Y físicamente estoy bien, con la lesión ya olvidada. Ahora ya me toca la parte buena, que es la de disfrutar de los encuentros.

– ¿Estaba muy nervioso en su debut ante el Anaitasuna?

– Ese día estuve muy nervioso desde que me desperté. Sí lo acusé un poco, pero es algo normal después de tanto tiempo sin jugar y sin volver a notar esa presión de los partidos.

– Superado ese primer momento, ha podido encadenar minutos en tres partidos seguidos, con Anaitasuna, Mallorca y Granollers.

– Ya en Granollers me encontré bastante tranquilo y poco a poco voy sintiendo esa normalidad. Siempre habrá esos nervios antes de jugar, son positivos porque hablan de las ganas de jugar, pero que no sean tantos.

– Además, en Granollers protagonizó la segunda mejor parada de la jornada para la Asobal. Aunque sea anecdótico, tras la lesión supongo que es otro puntito más de motivación.

– Es cierto. Todo lo que venga a partir de ahora será una victoria. Para mí simplemente estar en la pista ya es algo muy grande, una alegría, después de romperme el cruzado y de volver a romperlo de nuevo. Es un punto más para ganar confianza, porque aún me queda mucho por demostrar.

– El Frigoríficos ha conseguido cierto regularidad en su juego. Han encadenado cuatro encuentros sin perder y ahora la derrota de Granollers, que entra dentro de la lógica.

– Creo que tenemos un buen equipo y estamos en una buena dinámica, compitiendo en todos los partidos. Perder en Granollers es algo natural porque es un equipo que tiene unos objetivos diferentes a los nuestros. Competimos bien y perdimos, así que no pasa nada.

Un duelo para solo pensar en puntuar

– Ahora juegan ante el Sinfín, su exequipo. ¿Será un partido especial para usted?

– No creo mucho en los partidos especiales. Fue mi primer equipo en España, el que me dio la oportunidad de jugar en la Asobal, pero solo podemos pensar en puntuar sí o sí. Confío en nosotros y creo que sacaremos los dos puntos.

– Especial o no, es uno de esos choques marcados en rojo en el calendario.

– Sí, porque es un adversario directo, con los mismos objetivos que nosotros, así que hay que puntuar sí o sí.

– No será un duelo sencillo. Aunque llegan como últimos y no han puntuado aún, Sinfín ha sido muy competitivo en las últimas temporadas.

– En Asobal no hay partidos sencillos. Cualquiera puede ganar a cualquiera y hay que estar centrados. Sabemos nuestra responsabilidad, pero ellos también llegarán con ganas de sumar.

– ¿Qué le está pareciendo el ambiente de O Gatañal?

– Magnífico, me encanta. En su momento dije que me gustaba mucho jugar aquí como rival por la afición, así que imagínate con el público y la Marea a favor. Son el octavo jugador, que no para de apoyarnos en todo el partido.

– Aún es pronto, pero la igualdad en la Liga no deja claro quiénes pueden ser los equipos que pueden acabar peleando por evitar el descenso.

– Aún es pronto. Desde que estoy en España hay años en los que un equipo va a rastras y al siguiente roza Europa. Es lo bueno de Asobal. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es ganar y acumular puntos, y si nos permite estar algo más arriba y más tranquilos, será perfecto.

– ¿Qué tal se está encontrando en Cangas y en el equipo?

– Muy bien. Vine solo para jugar, pero la gente me está tratando muy bien, te paran por la calle para preguntarte... Y el vestuario está muy unido. Tiene pinta de ser un año guay.