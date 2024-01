El Cangas demandará a la Gallega si no se hace cargo de la operación de Manu Pérez

El Balonmán Cangas, el Luceros y Manu Pérez demandarán a la Federación Gallega de Balonmano y a las aseguradoras si no se hacen cargo de la intervención quirúrgica a la que fue sometido este miércoles el jugador para solventar una dolencia de menisco. Los clubes han optado por abonar la operación del joven central tras casi dos meses de espera en los que ni el anterior seguro médico federativo ni el actual han querido asumir el gasto, con la Gallega sin dar tampoco una respuesta satisfactoria. Pero se muestran dispuestos a adoptar medidas legales para reclamar sus derechos.

Manu Pérez se rompió el menisco el pasado 15 de noviembre, una lesión que según los diagnósticos se produjo al soltarse las suturas de una intervención quirúrgica anterior, realizada a finales de la temporada pasada. Su caso ha coincidido con el cambio de empresa aseguradora que la Federación Gallega ha realizado en esta temporada, dejando al jugador en un vacío que nadie se ha encargado de solventar hasta la fecha.

El Cangas acudió inicialmente al anterior seguro (Surne), que denegaron la atención al considerar que Pérez había recibido el alta en su momento y ya había regresado a las pistas. El seguro actual (Tegra), atiende al jugador pero asegura que no se trata de una lesión nueva, sino que es consecuencia de la anterior intervención quirúrgica, por lo que no asume los gastos de la nueva operación. Y desde la Federación Gallega –tomadora de los seguros deportivos– no ha habido solución.

“Solo nos dijeron que enviásemos una carta tanto a ellos como a los dos seguros. Enviamos una carta el 26 de diciembre dándoles cinco días para responder, argumentando que el jugador debe operarse ya, pero no hubo respuesta”, asegura Óscar Fernández, presidente del Luceros y secretario técnico del Cangas. El 8 de enero se volvió a contactar para anunciar que se operaría el 10, pero tampoco nos han contestado”.

La indignación en los clubes es evidente. “No es normal que hayan pasado dos meses y nadie haya tomado medidas”, señala Fernández, que subraya que “los dos clubes pagamos conjuntamente 25.000 euros en licencias federativas, que no es una broma, y este dinero es para contar con un seguro deportivo”. Manifiesta que “no puede ser que el club tenga que asumir este gasto pagando lo que pagamos para ahora no tener un servicio”. Luceros y Cangas insisten en exigir responsabilidades a la Federación Gallega al ser esta la que ha contratado directamente los seguros. “Lo lógico es que hubiese asumido directamente los gastos de la intervención quirúrgica y luego reclamase a las aseguradoras. Lo otro no es de recibo”, subraya. “Pero no se han preocupado en ningún momento. Siempre hemos sido nosotros los que hemos llamado”. Y añade que no es el único caso perjudicado por el cambio en el seguro deportivo, “una situación que se sabía que podía pasar y que no se ha anticipado”.

El hecho de que Manu Pérez tenga licencia con el Luceros a pesar de jugar también en Asobal hace que el club deba tramitar su dolencia por el seguro de la Federación Gallega. “Si tuviese licencia de Asobal no iría por la Federación, porque sabemos lo mal que funcionan los seguros”, sentencia.

El jugador estará dos meses de baja

Más allá del conflicto con la Federación Gallega y con sus seguros, la intervención quirúrgica a Manu Pérez fue según lo previsto y el jugador ya descansa en casa a la espera de iniciar el proceso de recuperación. El tiempo estimado que permanecerá de baja se sitúa en los dos meses, por lo que podría estar listo a mediados de marzo y así ayudar a Frigoríficos y Luceros en la recta final de la temporada. La operación la llevó a cabo el doctor Pablo Miragaya –que ya había intervenido a Juan del Arco– y se centró en el menisco interno, la parte dañada. No hubo que extirparlo todo, sino únicamente una parte. Además, aseguró las suturas. El informe médico recoge que la dolencia se produce por las “complicaciones del tratamiento de una patología previa y no por una nueva lesión”. El hecho de que las suturas cedan en este tipo de intervenciones entra dentro de las probabilidades, tal y como ha sucedido con el primera línea de Cangas y Luceros.