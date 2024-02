El Cangas honra y apela a su historia

“Hay que salir concentrados para sumar los dos puntos como sea y poder cambiar la mentalidad”. Este es el mensaje que cuatro exjugadores históricos del Frigoríficos del Morrazo (Manuel Camiña, Suso Soliño, Alen Muratovic y Dani Cerqueira) lanzan al equipo de cara al trascendental duelo de hoy ante el Viveros Herol Nava (19 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los catalanes Millán Cazorla y Sánchez Bordetas). Lo hacen desde un polideportivo cangués que ha renovado radicalmente su aspecto para lucir unas lonas en los fondos que apelan a su historia, con múltiples fotografías y la silueta de estos cuatro exjugadores además de la de un quinto, el fallecido Jose Enseñat.

“Veo bastante bien al equipo, pero tiene momentos de desconexión. Si consigue minimizarlos y tener menos pérdidas, puede competir y sumar”, asegura un Alen Muratovic que no se pierde un solo partido del que fue su equipo durante más de una década en dos etapas diferentes. “Hay una plantilla con calidad para poder estar más arriba”, señala, y subraya que el de hoy “es una buena oportunidad para ganar y reforzar la moral. Aquí siempre toca sufrir para salvarse”.

Manuel Camiña junto a una imagen suya en su etapa de jugador. / Roberto Pastoriza

A la necesidad no solo de puntos sino de invertir la tendencia también apela Manuel Camiña, fundador e histórico dirigente del Balonmán Cangas. “Hay que ganar sí o sí, porque nos jugamos mucho, y es romper una mala racha”, apunta, antes de añadir que “tenemos que coger la confianza de ganar de nuevo, porque este año solo hemos ganado un partido, y de eso hace casi una vuelta”.

Suso Soliño es el protagonista de una sección de las lonas de O Gatañal. / Roberto Pastoriza

Suso Soliño, el mítico extremo derecho, asume que la situación del Cangas es la que le ha correspondido históricamente. “Todos los años es así. Mañana [por hoy] hay que salir a machacar al rival y olvidarnos de la primera vuelta. Tantos empates en partidos que podías haber ganado te acaban pasando factura”, señala. Por eso, coincide con sus compañeros en que “ganar un partido sería un revulsivo que necesitamos”. Y pone la sentencia. “Si cogemos confianza y estamos centrados, será muy complicado que se puedan escapar puntos de O Gatañal”.

Dani Cerqueira, uno de los últimos capitanes del Frigoríficos del Morrazo, junto a su imagen. / Roberto Pastoriza

A Dani Cerqueira, por su parte, el trayecto desde Vigo –donde reside– hasta Cangas le sirvió para rememorar viejos sentimientos. “Me recordaba a esos días en los que venía en coche pensando en el partido”, manifiesta. Sobre el duelo de hoy apunta que “es un partido en O Gatañal y hay que afrontarlo con la mentalidad de ganar. Hemos empatado muchos encuentros y hay que hacer que la moneda caiga de nuestro lado de una vez. Creo que si lo conseguimos una vez, a la siguiente caerá de nuevo”. Y recalca que “en casa y contra un rival que es más o menos de nuestra liga hay que darlo todo. No se pueden escapar los puntos”.

"O Gatañal parece el pabellón del PSG"

Más allá de la inmediatez del partido, los cuatro coinciden en señalar el “espectacular” cambio de imagen del pabellón y en mostrar su orgullo por haber estado entre los elegidos para esas lonas, diseñadas por Pablo Fernández, estudiante de Comunicación Audiovisual y jugador del Luceros. Una apuesta marcada desde la Asobal con la profesionalización de la Liga y la necesidad de uniformizar la imagen de los pabellones y eliminar las publicidades de los fondos. La inversión total supera los 12.000 euros y ha salido íntegramente de las arcas del club.

Alen Muratovic, otro de los jugadores históricos del Frigoríficos del Morrazo. / Roberto Pastoriza

“Solo puedo dar las gracias por haberme incluido. Fue una sorpresa. He estado aquí diez años y tengo un sentimiento profundo por este club”, afirma Alen Muratovic. En la misma línea se expresa Suso Soliño, que subraya que “es un orgullo estar aquí, donde viví tantas experiencias y disfruté tanto”. Cerqueira reconocía no tener palabras para poder describir sus sentimientos. “Ha quedado muy bonito y poder estar presente en el día a día con una imagen mía me llena de orgullo”, dice. Camiña, por su parte, va más allá de lo personal y subraya que la pena es que “es un pabellón tan pequeño para tanta historia, para haber incluido a más gente”. Y sentencia: “O Gatañal ya parece el pabellón del PSG”.

Essam y Moisés, dudas para el encuentro

El estado físico de Moisés Simes y de Mohammed Essam es la principal duda en el cuerpo técnico del Frigoríficos del Morrazo de cara al partido de hoy ante el Nava. Los dos jugadores continúan arrastrando molestias musculares y no será hasta hoy mismo cuando el técnico del Cangas, Nacho Moyano, decida si los incluye o no en la convocatoria. Más allá de esa duda, Moyano insiste en que la victoria hoy es poco menos que innegociable. “Hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Es cierto que todavía queda mucho tiempo, pero las bolas se nos están agotando y desde atrás nos están apretando y mucho”, afirma, antes de añadir que “debemos hacer lo nuestro y no agobiarnos. Volver a ganar, porque llegamos 14 jornadas sin hacerlo”.

El técnico confía en poder romper el maleficio que persigue a los suyos, pero sin excusarse en la falta de fortuna. “Es un argumento pobre, siempre hay alguno balonmanístico para explicar lo que sucede”. Y subraya que el hecho de que su equipo sea capaz de jugar un buen balonmano durante tramos largos de partido “significa que sabe hacerlo. El problema son los tramos malos, que nos condenan”. Así pues, el foco esta semana ha estado en tratar de minimizar las pérdidas de balón y los errores de lanzamiento. “Hay que evitar lo que podríamos llamar errores no forzados, corregir esas situaciones”, afirma. ¿El Nava? Es un buen equipo pero nos preocupa más lo nuestro”, dice.