El Getelec Instalaciones se impuso por un contundente 6-0 al Cervecería O Carlete en el encuentro más interesante de la última jornada en la Liga Keniata de Moaña, que le sirve para comenzar el año en la tercera posición de la categoría, aunque a cinco puntos –y con un partido más disputado– del líder de la competición, el intratable Casa Adriano. El Getelec suma ya 28 puntos por los 22 con los que se queda su rival, que se descuelga un tanto de la pelea por el podio tras esta derrota y la de la semana anterior frente al líder, y cae a la octava plaza de la clasificación general.

Mientras, el vigente campeón suma y sigue en su recorrido hacia la revalidación de su título. En esta ocasión dejó en la cuneta al Vinoteca A Cepa con un 3-0 que le permite encadenar ya once triunfos en otras tantas jornadas, y mantener una renta de tres puntos sobre el Crispametal/Celtamotor, su más inmediato perseguidor. El segundo clasificado se impuso el pasado fin de semana al Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar por 5-2, y únicamente ha cedido en un partido en lo que va de temporada.

Electricidad Bermúdez y Bar Ramona/Repsol se sitúan inmediatamente después. Los primeros lo hacen después de haber firmado la goleada de la jornada, un 8-0 ante el BB+ que le permite saltar hasta la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Los segundos, en cambio, pierden fuelle al rubricar una igualada ante el A Centoleira/Daniel’s (2-2) que le hace ceder una posición.

El apurado triunfo del Fulming Bar Royal ante el Bruno the Rock Barbers (3-2) lo aúpa hasta el sexto puesto, encabezando un trío de equipos del que también forman parte el ya mencionado Cervexería O Carlete y el Orquesta Magos. Estos últimos cayeron por la mínima en un disputado encuentro ante el A Camelia/O Caramuxo que finalizó con un espectacular 6-7.

La pelea por la segunda fase se aprieta

Después de los ocho primeros, la clasificación se aprieta para buscar las últimas plazas que dan derecho a disputar la segunda fase dentro del grupo por el título, con seis equipos en un margen de solamente tres puntos. Retoral/Piscis/Chiringo A Borna y Decoraciones Fernández cobran ventaja tras firmar tablas en su enfrentamiento particular (2-2) y sumar 18 puntos, con el A Camelia/Caramuxo a su estela con 17. Vinoteca A Cepa Bueu y Máikel and Best Sport tienen 16, este último gracias a su victoria ante el Mapfre Soluzion Enerxética. El Bruno The Rock Barbers suma 15 puntos.

Por abajo Leña Verde y Unión Penosa sumaron triunfos ante Kanillas Athlétic (3-1) y Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas (3-2), respectivamente.