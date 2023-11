El Frigoríficos, a redimirse en O Gatañal

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta hoy un difícil partido en O Gatañal ante el Bidasoa Irún (17.30 horas). Los irundarras llegan como segundo clasificado y cuentan sus partidos por victorias, a excepción de una derrota ante Granollers y un empate ante el F.C.Barcelona. Este último es un resultado que en realidad puede contabilizarse como un triunfo. A pesar de esta carta de presentación el Cangas apela a la sorpresa tanto por convicción como por necesidad. Por convicción porque el Bidasoa en los últimos años es un rival que se le da bien a los cangueses en O Gatañal (cuatro triunfos, dos empates y solo una derrota). Y por necesidad porque el Frigoríficos busca redimirse y enmendarse ante su afición después de la pobre imagen del encuentro de hace una semana en Puerto Sagunto.

El técnico del Cangas, Nacho Moyano, reconoce que la semana ha sido difícil para la plantilla, que se ha conjurado para intentar conseguir la segunda victoria de la temporada y sumar dos puntos que le permitan tomar aire antes de visitar al F.C.Barcelona. “Estamos dolidos y con el sentimiento de que no hicimos las cosas bien. Estamos en deuda con nosotros, con el club y la afición. Lo que tenemos ahora es rabia para revertir esa situación y demostrar que no somos la imagen que ofrecimos el sábado en Puerto Sagunto”, sostiene.

El Bidasoa, a pesar de los últimos precedentes en los resultados, no es precisamente el mejor rival en el actual momento. Los irundarras, entrenados por Jacobo Cuétara, están “rozando la perfección” y con una idea de juego muy clara. “Todo el mundo habla de su ataque, pero yo destacaría que han dado un salto de calidad en defensa y cuentan con un bloque muy solvente”, resalta Nacho Moyano. La clave para los cangueses será atacar ese entramado 6.0 sin cometer pérdidas de balón que propicien goles fáciles e intentar llevar a los irundarras a ataques posicionales. “Si hacemos las cosas bien podemos llegar a un final apretado”, apunta el entrenador.

Un final apretado fue el de la pasada temporada, que se resolvió con un gol de Brais González a apenas dos segundos del final y que puso el 26-27. El lateral lalinense también habló en la previa del duelo de esta tarde, que firmaría un final parecido. “Lo recuerdo de manera emocionante, no solo por haber marcado yo el gol, sino también porque esa victoria nos permitió romper una mala dinámica que llevábamos el año pasado. Por eso me vale volver a ganar de uno y en el último segundo este partido, sea con gol mío o de otro compañero”, afirma el primera línea. El jugador no se esconde después del mal encuentro del Cangas en Puerto Sagunto. “El equipo ahora está mejor. El domingo, después del partido, fue un día difícil por la forma en la que perdimos. Se puede perder ante un rival directo, pero no por una diferencia de ocho goles y dando la imagen que dimos”, sentencia.

Por su parte, el Bidasoa llega en un gran momento deportivo, pero con la sorpresa que ha generado esta semana la decisión del club de que Jacobo Cuétara no continuará como entrenador la próxima temporada después de una etapa de ocho años. “Me siento triste porque tenía mucha ilusión”, reconoce el técnico antes del partido de hoy ante el Cangas. “Los entrenadores debemos de aceptar que hay una parte de nuestra carrera deportiva en la que un club no cuenta con uno y hay que seguir mirando hacia adelante”, manifiesta el entrenador asturiano.

En todo caso, apuesta por dejar ese plano personal a un lado y afronta el encuentro de hoy ante el Frigoríficos como “un reto mayúsculo ante una de nuestras bestias negras”. Jacobo Cuétara espera al mejor Frigoríficos. “Se crece en su cancha de O Gatañal ante equipos de arriba cuando se liberan de esa presión y contra nosotros es todo a ganar, por lo que encontraremos la mejor versión del Cangas”, augura.