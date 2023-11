“La situación no es alarmante, pero hay que ponerse las pilas y competir al 200%”

Juan Quintas cumple su quinta temporada en el Frigoríficos del Morrazo. A sus 28 años el pivote ourensano es ya uno de los veteranos del equipo de O Gatañal y tras la retirada de Dani Cerqueira le tocó dar un paso adelante, asumiendo la capitanía del equipo. Estos días no están siendo fáciles después de la derrota ante Puerto Sagunto, tanto por el resultado como por el juego. El capitán del Frigoríficos da un paso al frente para defender la necesidad de trabajar unidos y recuperar el gen competitivo que distingue a este equipo. Ese gen por el que “en Cangas nadie se rinde”.

–¿Cómo está siendo esta semana después de la derrota ante Puerto Sagunto, que se puede considerar como un verdadero palo?

–Decir que estos días están siendo geniales y maravillosos sería mentir. La plantilla es la primera que está dolida porque sabe que no hemos estado al nivel que deberíamos estar en este tipo de situaciones. Sabemos que tenemos que dar el 100% en todos los partidos para competir, sobre todo en encuentros ante un rival directo, y no estuvimos a la altura. Especialmente después del partido de Huesca, donde hicimos la mejor primera parte de la temporada, y pasamos a hacer el peor encuentro de la temporada. La plantilla no está contenta, pero sí con ganas de revertir la situación. Los jugadores hemos hablado, nos hemos reunido y por las caras que he visto y por los entrenamientos veo que hay ganas de revertirlo. En Cangas ya se sabe que nadie se rinde y ese lema también lo han interiorizado los nuevos.

–Comenzaron la semana con una reunión con la directiva. ¿Cómo fue esa conversación?

–Yo diría que buena y tranquila. La directiva está a muerte con la plantilla y con el entrenador, pero también sabe que tenemos que dar mucho más porque el equipo que tenemos no es para estar en la situación actual. Por un lado nos trasladaron un mensaje de apoyo y confianza, pero por el otro nos apretaron un poco las tuercas para que nos pongamos las pilas. Es algo normal y lógico: cuando ves que tienes un equipo que puede hacerlo mejor y dar mucho más y no es así lo normal es que te aprieten un poco las tuercas.

–Usted cumple su quinta temporada en Cangas y ya sabe que se puede ganar, perder o empatar pero lo único que no se negocia en este equipo es el trabajo y el sacrificio

–Totalmente. Es lo que hablábamos con la directiva y es lo que nos piden: que no nos dejemos ir, que lo demos todo por la camiseta, por el escudo y por la afición. Los aficionados al final son los que más sufren y son nuestro auténtico baluarte.

–Como capitán le toca ejercer de veterano. ¿Qué mensaje le ha trasladado a sus compañeros?

–Cangas no es el equipo con más presupuesto y seguramente nunca es el que cuenta con más calidad, pero siempre ha salido de estas situaciones porque es de los que más da la cara, lucha, aprieta y pelea. Cuando falta calidad o presupuesto se suple con esfuerzo y ese gen de competir todo al 200%. Mi mensaje a los compañeros es claro: la situación es complicada a nivel de resultados, pero hay que estar tranquilos porque no es alarmante. Nos quedan cuatro partidos en esta primera vuelta y toda la segunda. El año pasado Sinfín estaba en una situación igual o incluso peor y se salvó, otros años hubo situaciones peores. La situación no es alarmante, pero hay que ponerse las pilas y competir en la pista tal como lo hacemos en los entrenamientos. Yo como capitán voy a ser el primero en dar el 200% y como equipo tenemos que juntarnos, unirnos y seguirnos mutuamente. Esto lo tenemos que sacar juntos y juntos lo vamos a sacar.

–En el arranque de la temporada el equipo ofrecía muy buenas sensaciones y juego, aunque le faltaban puntos. Y antes usted hablaba del cambio de un partido como el de Huesca al de Puerto Sagunto en menos de una semana. ¿Qué cree que ocurre?

–Ojalá supiese dar con la tecla. Es cierto que puede influir el hecho de tener un equipo tan joven y no conseguir resultados a pesar del juego tan bueno que estábamos haciendo. Al final sí que puede afectar anímicamente. Pero creo que lo importante es que esta semana después de reunirnos y hablar todos pudimos dar con esa tecla y ahora hay que ir partido a partido.

–En un equipo con una apuesta tan clara por la gente joven, ¿se echa de menos un veterano como en su momento Fernando Eijo o Dani Cerqueira, que son los nombres que le pueden venir a la cabeza a los aficionados, para dar un par de voces?

–Sí que es cierto que siempre se nota la presencia de un baluarte veterano para ciertos momentos, en los que te pueda dar calma y tranquilidad. Pero ahora mismo tenemos que sacarlo adelante los que estamos: los veteranos remar hacia adelante y llevar a los más jóvenes y los jóvenes dar lo mejor de sí y seguir trabajando. Los que estamos lo vamos a sacar adelante.

–Quedan cuatro partidos antes del parón navideño, uno de ellos contra el Barcelona. ¿Cuál debe ser el objetivo?

–Quitando al Barcelona, al final le podemos ganar a cualquiera. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a competir y encontrar nuestro mejor nivel, nuestra mejor versión. No creo que haya que ponerse objetivos de “ganar sí o sí” o “sacar los puntos sí o sí”. Es verdad que nos hace falta para conseguir el objetivo, pero ahora mismo el equipo lo que necesita es volver a reencontrarse, sentirse a gusto y unido. Hay que ir partido a partido y este domingo ante Bidasoa vamos a ir a muerte, a ganar y a recuperar esas sensaciones. Esto es muy, muy largo.

–Para el final, pero no menos importante. ¿Qué mensaje le traslada a la afición de O Gatañal?

–Lo único que puedo decir es gracias. Estando en la situación que estamos ahora mismo siguen con nosotros a muerte. Hemos recibido un montón de mensajes de apoyo y ánimos. Mensajes en los que nos piden que no nos rindamos ni nos vengamos abajo, que la afición va a estar con nosotros. Solo puedo decir gracias y transmitir que por nuestra parte nos lo vamos a dejar todo. En Cangas nadie se rinde y lo que le pedimos es que sigan haciéndolo como lo están haciendo hasta ahora. Nosotros de verdad que se lo vamos a devolver. La de O Gatañal es la mejor afición de España y podría decir que del mundo entero. Esta gente se deja literalmente la vida por nosotros, los fines de semana que hay un desplazamiento corto o no tan corto se coge días libres o vacaciones y se gasta su dinero para venir a apoyarnos fuera. Cuando hacemos un mal partido se quedan a animarte y darte mensajes de apoyo cuando seguro que en otro sitio no sería así. Como afición son un 11, no se le puede poner menos nota. Por eso tenemos que devolverle todo eso y se merecen que saquemos esto adelante.