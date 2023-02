“No quedaba más tiempo y había que tirar, no me pesó el fallo anterior”

Brais González, de 21 años, afronta su cuarta temporada en el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro. Su progresión e importancia en el equipo aumenta cada año y en la última jornada de liga, ante el Bidasoa Irún, fue el encargado de anotar el decisivo gol de la victoria. La acción prevista para esa última jugada no se pudo llevar a cabo y cuando el balón regresó a sus manos no le tembló el pulso. Un tanto que puso el 27-26 que le dio un merecido triunfo al Cangas y que desde Asobal incluyen en el top 3 de mejores goles de la jornada.

–¿Ha vuelto a ver repetida en televisión o internet la última jugada del partido ante Bidasoa?.

–La verdad es que sí, bastantes veces. A través de las redes sociales, móviles e incluso Asobal la compartió. La vi no solo yo, sino todo el equipo. Tengo que decir que ahora, vista desde fuera, se ve mucho mejor porque ya conoces el resultado final [risas].

–¿Cómo se siente uno después de una acción así?

–¡Uff! Es una alegría tremenda. Llevábamos mucho tiempo sin ganar, era nuestro primer partido en casa después del parón y teníamos muchas ganas de hacerlo bien. Al final se dio todo perfecto para nosotros.

–¿Es capaz de recordar cómo fueron aquellos segundos después de que Zabala anotase el 26-26 a menos de medio minuto para acabar?

–Recuerdo que no teníamos tiempos muertos, por lo que teníamos que atacar sí o sí. Quedaban unos 20 segundos y yo le pasé el balón a Juan [Del Arco] e intentamos hacer una jugada hacia el lado derecho, donde estaban Gayo y Jeni [Jenilson Monteiro], y que nos había salido bien durante todo el partido. Cuando yo le pasé el balón a Juan recuerdo ver el marcador y que quedaban unos seis o siete segundos para acabar. La jugada no salió y cuando Juan me devuelve el balón lo que pensé es que ya no quedaba más tiempo y que había que tirar sí. Y para adentro.

–La jugada guarda ciertas similitudes con el ataque anterior, en la que también le tocó lanzar pero sin tanta suerte. ¿Ese error anterior se le pasó por la cabeza o en ese momento no hay tiempo más que para lanzar?

–No soy un jugador al que le pese mucho el fallo. Es algo que me reconocen los compañeros y Nacho [Moyano]. Quizás otro jugador se arrugaría un poco por tener fallado el anterior o algunos del primer tiempo. Obviamente no está bien fallar y no me gusta, pero todos lo hacemos. Así que en ese sentido no me pesó el brazo. Además no quedaba más tiempo y el empate estaba asegurado. Pero hay que ser ambicioso y la victoria es mejor.

–Dice que el empate al menos estaba asegurado, pero nada más anotar el gol regresa lanzado hacia atrás para defender por si acaso.

–Después de marcar compruebo que todavía no sonó la bocina y lo primero que hago es intentar apartarme del círculo central por si ellos intentaban sacar rápido y te golpea el balón [una acción que se sanciona con 7 metros]. A veces con el subidón del gol la puedes liar. Después sí que me fui a celebrarlo con la afición. ¡Hay imágenes que ni sé dónde estoy, no veo ni mi cuerpo! [risas]

–Más allá de esos instantes finales, el Cangas mostró durante el partido la suficiente madurez para no dejarse ir en ningún momento a pesar algunos momentos críticos.

–Sí. Sabemos que nosotros vamos a tener pocos partidos fáciles. Hay mucha igualdad y hay que competir hasta el final. En nuestra pista le podemos ganar a cualquiera y durante la semana hablamos de que había que aguantar esos momentos de bajón, saber gestionar bien esas fases.

–¿Esta victoria significa algo más que dos puntos?

–Creo que sí. No son solo dos puntos porque es un triunfo que nos sirve para recuperar sensaciones, confianza... El equipo está trabajando y entrenando muy bien, pero nos hacía falta un empujón así.

–Todo el mundo tiene la sensación de que en esta segunda vuelta se verá a un mejor Cangas.

–Estamos en una línea ascendente. Hay que tener en cuenta que comenzamos la temporada con varias incorporaciones nuevas y es necesario acoplarse y adaptarse. Además creo que en esta segunda vuelta el calendario es un poco mejor y vamos a jugar en nuestra casa contra varios rivales directos.

–Aún así, les tocará lidiar con ausencias importantes. ¿Pesan las lesiones de Santi López, Alberto Martín y ahora Carlos Vilanova?

–Sí. Son jugadores importantes y es duro para ellos y para nosotros. Pero se trata de agentes externos que no podemos controlar. Es algo que debería servirnos a dar un poco más en cada partido precisamente por ellos.

–Antes hablaba de la celebración con la afición. ¿Cómo es jugar de local en O Gatañal?

–¡Es lo mejor que me ha tocado vivir hasta ahora! Da igual que vayamos ganando, perdiendo, que falles... La gente nunca deja de animar y no te deja caer. Es algo maravilloso y significa tener un jugador más.

–¿Cómo fue para usted el cambio de Lalín a Cangas?

–La verdad es que estoy muy contento. Al acabar la etapa de juveniles de repente pasas de jugar con tus compañeros de clase a hacerlo contra jugadores a los que veías en la tele desde que eras pequeño.

–En todo caso, después del gol ante Bidasoa supongo que le dejarían ir a celebrarlo a la Feira do Cocido de Lalín...

–[Risas] ¡Sí! Fui allí. La gente había visto la jugada y estábamos varios jugadores del equipo. Hasta nos llegó un mensaje de Nacho con algunas correcciones sobre el partido... ¡pero aquel no era el momento! [más risas]