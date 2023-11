Toque de atención a la plantilla

La resaca de la dura derrota ante el Fertiberia Puerto Sagunto continúa en un Frigoríficos del Morrazo que trata de agitar el árbol en busca de una respuesta positiva. La dirección deportiva del club se reunió ayer con la plantilla para dar un toque de atención por la mala imagen ofrecida el pasado sábado y exigir una reacción en la recta final de la primera vuelta, antes de la llegada del parón navideño. En paralelo, ha hecho pública su “absoluta confianza” en Nacho Moyano, que no ha visto en ningún momento discutido su puesto al frente del conjunto cangués.

El malestar en la directiva del Cangas es evidente, no tanto por la derrota sufrida como por la imagen que dio el equipo cangués. “Nos debemos a la afición y entendemos que esté molesta, porque tiene motivos para ello. Aquí lo único que se pide es el máximo esfuerzo, el salir a muerte en todos los partidos”, subrayan desde el club morracense. Ese es el mensaje que se transmitió a los jugadores, y se les pidió asimismo que den un plus para tratar de revertir el complicado momento actual que vive el equipo.

La situación clasificatoria del Cangas es delicada, con únicamente cinco puntos en once encuentros, en puestos de descenso, y con un calendario poco favorable en las cuatro jornadas que le restan de primera vuelta. Bidasoa en casa, Barcelona en el Palau Blaugrana, Torrelavega de nuevo en O Gatañal y Atlético Valladolid para cerrar el año a domicilio. O lo que es lo mismo, los dos primeros clasificados, un equipo al que no ha ganado nunca en Asobal y un cuadro vallisoletano muy en forma. No será sencillo puntuar, pero será muy necesario engordar el casillero de puntos para no verse abocado a tener que hacer una segunda vuelta perfecta. Tradicionalmente la permanencia se sitúa en torno a los 20 puntos y ahora mismo el Cangas está muy lejos de alcanzar siquiera la mitad de esa cifra.

Por encima de todo, la intención de la directiva es que el equipo recupere las que han sido sus señas de identidad durante toda su historia, la garra, la intensidad y una buena defensa. Pelear cada encuentro como si fuese el último y la vida dependiese de ello. A partir de ahí se podrán sentar las bases de una recuperación que debe llevar de la mano lo anímico y lo puramente deportivo.

Para llevar a cabo esta tarea desde el banquillo estará Nacho Moyano, en quien el club confía plenamente. El técnico renovó el pasado verano su contrato por dos temporadas, en una muestra clara de la confianza en su proyecto. Y la idea desde la directiva es idéntica a cuando arrancó esta campaña. Moyano es el hombre idóneo para sacar al equipo de esta situación y para sacar lo mejor de la plantilla. Contrariamente a otros equipos –en este o en otros deportes– la confianza del Frigoríficos en su entrenador es plena. En O Gatañal no suele ser el eslabón más débil de la cadena.

Sin refuerzos

Por el momento nadie se plantea acudir al mercado para traer algún refuerzo, si bien el club tampoco se cerrará puertas en caso de que pudiese aparecer alguna oportunidad interesante que encajase presupuestariamente. Ahora mismo ese no es el planteamiento. Existe el convencimiento de que hay suficiente plantilla para poder conseguir la permanencia, con el bloque de la pasada campaña y con los refuerzos traídos. Se cree que hay un equipo más equilibrado en todas sus posiciones, tal y como así se reconoció desde el propio cuerpo técnico, y como se demostró en una ilusionante pretemporada.