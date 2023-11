Radiografía a la crisis del Frigoríficos del Morrazo

Recuperar la confianza, las sensaciones y la solidez. Ese es el triple objetivo para el Frigoríficos del Morrazo en una semana que debe ser un punto de inflexión tras la dolorosa derrota de Puerto Sagunto. Aunque el calendario próximo no es el más adecuado para la reacción –con partidos ante los dos primeros clasificados, Bidasoa y Barcelona– la idea es dejar atrás la crisis que ha llevado a los de Nacho Moyano a ocupar plaza de descenso a falta de cuatro encuentros para concluir la primera vuelta. Estas son algunas de las razones del irregular rendimiento del Cangas en la presente temporada.

Fragilidad defensiva

La defensa es el alfa y omega del Cangas, el principio y fin de todo. Incluso Nacho Moyano, un técnico con un talante más ofensivo, asume que para que su equipo se sienta cómodo en los partidos debe partir desde la defensa. Y este año la irregularidad en este apartado es más que manifiesta. El Frigoríficos ha encajado 358 goles en 11 partidos, la segunda cifra más alta de la categoría, solo empeorada por el Sinfín. Y sin haber jugado ante el Barça. Más allá del ritmo de juego, del mayor número de posesiones y de otros aspectos, lo cierto es que los de O Morrazo no han hallado la solidez necesaria para imponerse desde su retaguardia. Sin tener a grandes especialistas en el uno contra uno –excepción hecha de Santi López– el funcionamiento del bloque es fundamental, y Moyano aún no ha encontrado el pegamento necesario para su 6.0 ni para la alternativa del 5.1

Gestión de las ventajas

El Cangas no está sabiendo gestionar las rentas adquiridas en los momentos en los que ha conseguido desplegar un buen juego y traducirlas a puntos. El ejemplo más reciente es el del partido ante el Huesca, que dominaba de cinco al descanso (17-12) y que acabó empatando. Pero le pasó anteriormente ante el Benidorm (13-7 y 33-30 a cinco minutos para el final), en el que cedió un punto a pocos segundos de la bocina (34-34). E incluso tuvo buenos inicios con Puente Genil (2-7) o Nava (14-16 al descanso). El primero de ellos lo perdió y en el segundo tuvo que igualar dos goles en los 45 segundos finales para rascar un punto. Los buenos partidos de los cangueses no han tenido un fiel reflejo en puntos.

Los duelos directos

La historia de un superviviente en la Liga Asobal como el Frigoríficos del Morrazo se escribe en buena medida con los enfrentamientos directos contra los equipos de su Liga. Tradicionalmente el cangués ha sido un equipo que se ha manejado como pez en el agua en estas finales a vida o muerte, sobre las que ha asentado su leyenda. El año pasado se invirtió la tendencia. El exiguo botín logrado ante los conjuntos que acabaron descendiendo –solo dos de los ocho puntos ante Cisne y Guadalajara– estuvo a punto de costarle muy caro a los de O Morrazo, que no certificaron su salvación hasta el final del campeonato. En esta campaña el camino es similar. Derrota en casa ante el Sinfín y fuera ante el Puerto Sagunto, en dos partidos marcados en rojo en los que el Cangas no fue capaz de dar su verdadero nivel.

El factor mental

Comentaba Nacho Moyano esta semana que no encontraba explicación a cómo un equipo podía completar los mejores 30 minutos de la temporada ante el Huesca y en solo seis días dar la penosa imagen de Puerto Sagunto. Por encima de cualquier consideración balonmanística la explicación hay que buscarla en lo psicológico. El Cangas no ofreció intensidad en sus acciones en un encuentro del que todo el mundo era consciente de su importancia. Ya en el último parón, Felipe Verde, ayudante del madrileño, reconocía que el choque ante el Sinfín había hecho daño y desde entonces se había perdido el tono defensivo. El mal, en todo caso, es colectivo, y no se focaliza en determinados jugadores.

Ajustar todas las piezas

Si por algo se ha caracterizado Nacho Moyano desde su aterrizaje en Cangas es por su carácter metódico, que le ha llevado a diseñar equipos en los que todas las piezas son importantes formando parte de un engranaje que, por contra, se resiente cuando falla alguna. La gestión de minutos, el equilibrio ataque/defensa para minimizar cambios, los diferentes roles de los jugadores... La plantilla de este año le ofrece, sobre el papel, más recursos que antaño. Cuenta con un pivote ofensivo (Brandao), un zurdo completo (Andrade), una portería equilibrada, o jugadores con más rodaje en Asobal (Fodorean o Toth). Sin embargo, todavía no ha encontrado la fórmula para encontrar el papel de cada uno. Hacerlo para desplegar todos los automatismos redundaría en la mejora del equipo.