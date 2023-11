“El objetivo es ser décimo y no descender, fijarse otra meta sería mentir”

El descenso desde la Liga Eusko Label a la Liga Gallega de Traineras ha supuesto para la Sociedad Deportiva Samertolaméu una auténtica desbandada en su plantilla, de la que únicamente sobreviven dos remeros y un patrón. Marco Antonio Castelao ha asumido la dirección técnica en un momento en el que el club moañés afronta una profunda reestructuración, en la que tirará, más que nunca, de la juventud y de su cantera. El entrenador de los Tercos inicia un proyecto a medio plazo que este año debe conformarse con mantener la categoría.

Junto al patrón Lucas Freire y al remero Rubén Iglesias, Marco Antonio Castelao es el único superviviente de la plantilla que remó la pasada campaña en la Liga Eusko Label. El veterano deportista de Chapela tomará el mando en una Meira en la que ha estado remando diez temporadas en dos etapas diferentes.

– ¿Va a ser técnico a tiempo completo o alternará esa labor con la de remero?

– Mi primera idea era la de no remar, pero tenemos un equipo muy justo de efectivos y ya he empezado a entrenar por si hiciese falta. El rol de ser técnico y remero está bien porque ves cosas diferentes dentro y fuera de la trainera, pero hay una plantilla joven, un nuevo método de trabajo, y necesitas tiempo para dedicarle a esto.

– ¿Le resultó difícil aceptar la oferta de dar el salto al apartado técnico?

– Fue una decisión complicada, porque no me la esperaba y mi idea era dejar de remar. De hecho pensaba competir con los veteranos y echar una mano trabajando con los infantiles. Lo pensé, lo hablé en casa y con los jóvenes, y ellos fueron los que más me animaron.

Un proyecto nuevo

– Después de un descenso siempre hay una reestructuración, pero en este caso es mucho más.

– Más que una reconstrucción es un proyecto nuevo. No empezamos de cero, porque tenemos la trainera B, que ahora mismo es la A. Hay un cambio generacional importante, con gente muy joven y con algún veterano que vendrá para echar una mano y guiarles.

– ¿Qué ha pasado para que haya ocurrido tal desbandada?

– A día de hoy la directiva no lo entiende, porque tampoco hay un motivo claro. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos en la ACT, pero creo que esta generación de chicos estaba acostumbrada a ganar siempre y no lo asimiló. Y ahora mismo a todo el mundo le llama más Chapela o Tirán, porque el proyecto de Meira no atrae tanto.

"La trainera B será la base de este año"

– La ventaja que tienen es contar con una trainera B por la que apostaron hace un par de años.

– Es que si no llegamos a tener el equipo B a lo mejor no podríamos ni salir a competir. La trainera B será la base de este año, con algún veterano para echar una mano, pero con la idea de que quienes remen sean los jóvenes. Hay una buena base, los chicos están cogiendo la remada y una buena dinámica. Ahora habrá que ver si con esto nos llega o no.

– Entiendo que el objetivo cambia y no será optar a pelear por la Liga.

– El club me apoya y este es un proyecto a varios años. Intentaremos acelerar el proceso y si podemos estar arriba en dos años y no en tres o cuatro sería fantástico. La idea es mejorar, ir creciendo día a día. De momento estoy contento con el rendimiento y la ilusión de los chavales , pero lo importante es llegar al mes de agosto con la misma motivación.

"Para estar en la ACT había que mejorar entre 10 y 15 segundos"

– ¿Para esta temporada cuál es el objetivo?

– Yo me marco el reto de ser décimo para no descender. Hablar de otras cosas sería mentirte.

– El descenso del año pasado se explica en que no hubo opciones de reforzarse mejor y en las dificultades para entrenar todos juntos.

– Eso es. Dani Pérez nos dijo antes de marcharse que para estar en ACT había que mantener el bloque y mejorar entre 10 y 15 segundos. No pudimos reforzarnos más y tampoco podíamos entrenar juntos. A veces salíamos solo con seis o siete titulares. Además, cuando asciendes te preparas para un fin de semana, pero ese nivel hay que darlo en la ACT todas las semanas.

– Parece que la distancia con la ACT se acrecienta cada vez más

– Sí. Nosotros nos lo tomamos como un premio. Salvo Cabo, que tiene una dinámica semiprofesional, para los demás es complicado. Y no hay remeros. En la Ría de Vigo somos cinco clubes y nos peleamos todos por los mismos.

– Sin Meira, por arriba se presume una lucha con Tirán, Chapela, Ares y alguna sorpresa.

– Sí, Tirán, Ares, Chapela y yo metería en ese grupo a Castropol. Son cuatro clubes que van a andar bien, y podría haber alguno más. El resto intentaremos sobrevivir.