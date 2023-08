La ACT se rema en familia

Comparten sangre y pasión por un deporte, el remo, en el que esta temporada están cumpliendo un mismo sueño con más de 23 años de diferencia: competir en la Liga Eusko Label de traineras. José Luis y Alejandro Patiño son padre e hijo y dos de los integrantes de la plantilla de una Sociedad Deportiva Samertolaméu con la que agotarán este fin de semana las últimas opciones de permanencia en la categoría. Formados en la cantera de Vilaxoán, donde también coincidieron, asumen con naturalidad el hecho de compartir equipo en una familia que vive por y para el remo.

Llegaron a Meira casi por accidente poco más de un mes antes de que empezase la temporada en la Liga Eusko Label. José Luis Patiño (46 años) y su hijo Alejandro (22) estaban entrenando con la Sociedad Deportiva Tirán, atraídos por un proyecto cuyo horizonte era la disputa del playoff de ascenso. Pero la exclusión de los de O Con del mismo al no haber formalizado a tiempo su inscripción cambió por completo la hoja de ruta. “Nos veíamos a poco de empezar sin el objetivo por el que habíamos fichado y teniendo que hacer una hora de viaje desde casa. La motivación no era la misma”, admite José Luis, que decidió comunicar al club que no seguirían. Lo siguiente fue la propuesta de Meira, en “una oportunidad que no podíamos rechazar”.

Así desembarcaron en Samertolaméu los Patiño, en busca del inesperado premio de competir en la mejor liga de traineras. “No era algo que esperase. Nos apareció la posibilidad de repente y mejor que mejor”, admite Alejandro Patiño, que se ha convertido en uno de los fijos de David Costa en la trainera. “Personalmente no me puede haber ido mejor. He remado el 80 por ciento de las regatas. Ni esperaba esto ni mucho menos en la posición en la que lo estoy haciendo”, señala, ya que el de Vilagarcía ejerce como marca de babor. Y eso a pesar del hándicap de no haber podido trabajar previamente la técnica de remada con sus compañeros. “Fue todo exprés, sin apenas tiempo para juntarse”, dice.

“Poder debutar en la ACT a los 46 años es algo increíble”, reconoce José Luis Patiño, que admite asimismo que “todo el mundo pensaba que yo iba a remar más que él y ha sido al contrario”. Y añade que “no puedo sentirme más orgulloso”.

"Mi padre no quería que hiciese remo"

En casa, evidentemente, se habla de remo. “Nos gusta a todos, es un disfrute, porque si lo piensas, entre desplazamientos y entrenos le dedicamos cuatro horas cada día”, afirma José Luis Patiño. Y eso que, desvela Alejandro, “mi padre no quería que hiciese remo. A los 8 años estuve de patrón y luego probé con fútbol, baloncesto, hasta que volví en cadetes”. Con la única salvedad del parón del año pasado, ha estado remando desde entonces. “Siempre he estado rodeado de este mundillo desde pequeño”, señala.

Para ellos compartir vestuario es algo natural. “Llevamos haciéndolo desde que era juvenil”, afirma. En esta temporada incluso compitieron en bateles y trainerillas en Vilaxoán. “En el equipo es uno más, no le pido más a mi hijo que a otro chaval”, que sentencia diciendo que “todo es muy normal. Solo que yo me levanto el domingo y él ya me está esperando para entrenar, mientras que otros padres son las 9 de la mañana y sus hijos aún no han llegado a casa de salir”.

Bilbao, la regata en la que remaron juntos

Comparte vestuario y entrenamientos, pero únicamente han podido hacerlo con la trainera en una ocasión. Fue en la Bandera de Bilbao cuando la alineación de David Costa incluyó a los dos Patiño. Y es que justo en las otras dos regatas que el padre remó, el hijo se quedó en tierra. “Es un recuerdo que nos quedará de por vida. Él quería que al menos coincidiésemos en una”, afirma Alejandro.

Sin embargo, en su momento no lo asumieron como algo especial. “El entrenador nos dio el equipo en el hotel, pero ahí no comentamos nada. Sí que me alegré cuando oí su nombre, porque llevaba todo el año entrenando para eso”, afirma el hijo. “Para un padre es un orgullo ver lo que está haciendo. Es más importante que esté remando él que que lo haga yo, porque yo ya hice mi camino como remero”, reflexiona José Luis Patiño, que asume que “mantenerse físicamente es difícil ante gente de 22 o 23 años”.