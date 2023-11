El Frigoríficos del Morrazo pone el foco en lo individual

El parón de la competición debido a los compromisos de las selecciones nacionales será aprovechado por el Frigoríficos del Morrazo para focalizar los entrenamientos en el trabajo individual. Felipe Verde, segundo entrenador del Cangas, ha asumido los mandos durante esta semana ante la ausencia del técnico madrileño –con los Hispanos Juveniles junto a Rodrigo Reñones– y su objetivo no es otro que el de recuperar el nivel defensivo del equipo, así como la autoconfianza de los jugadores. La carga física y las tareas de seis para seis quedarán, pues, en un segundo plano.

“El físico no está siendo un problema para nosotros, hay otros más importantes”, señala el preparador argentino, si bien en este aspecto también se hará hincapié, no aumentando el número de sesiones, sino la duración de las mismas. El ejemplo fue ayer, en el regreso al trabajo del equipo, con casi tres horas en O Gatañal distribuidas entre vídeo, gimnasio y trabajo de pista. “Tenemos mucho que mejorar en los aspectos individuales, sobre todo en el plano defensivo”, afirma. Eso sí, descarga un tanto la responsabilidad en el último partido ante el Ademar. “La sensación es que la defensa había sido muy floja, pero la realidad es que nos generaron 16 goles de contragolpe, con 24 acciones de este tipo. Las pérdidas nos lastraron y no es lo mismo defender corriendo hacia atrás que hacerlo en posicional”, reflexiona.

Verde no rehúye, no obstante, la autocrítica, y reconoce que la defensa posicional del Frigoríficos “no es ni la sombra de las tres primeras jornadas de Liga”. Las razones son complicadas de hallar, pero en su opinión parte de ellas proceden del duelo perdido ante el Blendio Sinfín, “que nos generó unas dudas que no teníamos. Antes de este encuentro teníamos más certezas que dudas y ahora el objetivo es recuperar lo que estábamos haciendo bien”. Para el técnico esa pérdida de confianza “se refleja en las acciones directas y en las ayudas. Dudamos si salir, si quedarnos, y en un deporte tan rápido eso te mata. Hay que volver a coger esos conceptos generales individuales”.

El aspecto psicológico

El aspecto psicológico, pues, tendrá su relevancia en el trabajo de esta semana, distribuido en cinco sesiones (una ayer, mañana y el sábado y dos hoy). “Está claro que hay que poner el foco en lo que teníamos. Hay que ver lo que hacemos bien, y aunque fallemos una vez y marquen seguir, porque la idea igual no está mal”, manifiesta.

En las sesiones de la semana están ausentes Jenilson Varela y Ricardo Brandao –con la selección de Portugal–, además de Rafael Andrade –con el combinado caboverdiano–, pero eso no significa que Felipe Verde vaya a llamar a más jugadores del filial. “Generalmente trabajamos con un grupo de 19-20 jugadores incluyendo a los chicos del Luceros, pero esta semana estaremos con 16”, señala. Y añade que “con las tareas previstas de situaciones reducidas o individuales tampoco necesitamos tener a 20 personas”. Para él “esta es una buena semana para poner el foco y la cabeza en mejorar”. De hecho, no se comenzará a preparar abiertamente los duelos con Cuenca y Huesca, sino que “irá camuflado en las tareas, con algunas correcciones que serán útiles de cara a esos partidos”.

Jorge Pérez, de nuevo en el top de paradas

No está consiguiendo tener una regularidad en los partidos, pero sí se está convirtiendo en un asiduo al top 10 de paradas de la jornada en la Liga Asobal, Jorge Pérez vuelve a estar entre los mejores del pasado fin de semana en la competición liguera merced a una intervención en el encuentro ante el Ademar León. El exportero del Logroño se ha coronado en el puesto 2 de la jornada con una parada a Carlos Álvarez desde la posición de extremo derecho. Fue durante el primer tiempo y el marcador reflejaba por entonces un 11-8. Jorge Pérez finalizó el choque con una tarjeta de 11 intervenciones, ocho de ellas en los 30 minutos iniciales del encuentro. La mejor parada de la semana correspondió a un clásico como el meta del Barcelona Gonzalo Pérez de Vargas en un contragolpe al lateral del Nava Jakub Prokop.

Moi comienza la vuelta a los entrenamientos

La única baja por lesión en el Cangas es la del extremo Moisés Simes, que ayer comenzó a reintegrarse en los entrenamientos de grupo, aunque con unas pautas marcadas desde los servicios médicos, por lo que no realizó todo el trabajo. La idea es que el buenense vaya afinando su recuperación a lo largo de la semana para poder estar disponible para Nacho Moyano en la siguiente, en la que el Frigoríficos tendrá un doble compromiso ante Cuenca y Huesca.