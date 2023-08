Jorge Pérez: “Javi Díaz dejó el listón muy alto y me motiva superarlo”

Primero fue Elcio Carvalho y ayer le tocó el turno a Jorge Pérez. Los dos serán los encargados de defender la portería del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro. El club presentó oficialmente ayer a Pérez, que a pesar de sus 22 años llega con la vitola de ser uno de los mejores porteros de Asobal tras cuatro temporadas en Logroño. Por delante tendrá la difícil misión de que el equipo y la afición no eche de menos a Javi Díaz. “Él dejó el listón muy alto y superarlo es un reto que me motiva mucho”, contaba ayer en su presentación, que tuvo lugar en la Pizzería Baratto, uno de los patrocinadores del Cangas.

Jorge Pérez tiene 22 años, se formó en las categorías inferiores del F.C.Barcelona y es internacional con Los Hispanos hasta categoría junior. Allí coincidió con el actual entrenador del Frigoríficos, Nacho Moyano, aunque en realidad “ya veníamos sufriéndonos mutuamente desde cho antes”, comentaban ambos entre risas. “A Jorge lo conozco desde que jugó el Campeonato de España infantil, que fue cuando empezó a entrar en el radar de la Federación para buscar nuevos talentos. Luego nos enfrentamos en varias finales de campeonatos de España”, abundaba Moyano. La posibilidad de fichar por el Frigoríficos surgió a finales de la temporada pasada, en “una oportunidad de mercado a la que nos lanzamos sin dudarlo porque era una opción espectacular”, según Moyano.

La presencia del técnico madrileño en Cangas es precisamente una de las razones que decidió a Jorge Pérez a fichar por el Frigoríficos. “Fue un punto importante, a lo mejor sin él me lo hubiera pensado un poco más. Me gusta su idea y su proyecto de estos cuatro años en Cangas”, afirma. El portero se fija en el ejemplo de otros jugadores que vistieron antes la camiseta del Frigoríficos del Morrazo, como su amigo Dani Fernández. “Cangas es un buen trampolín para la gente joven y para crecer como jugador”, asegura.

Tanto Jorge Pérez como Nacho Moyano se refirieron a la dupla que formará con Elcio Carvalho, que permitirá al Cangas contar con una portería de garantías. “Él es más grande y corpulento y yo un poco más bajo u reactivo. Nos vamos a complementar bien y a pesar de su lesión Elcio va a volver como una moto”, augura el jugador. Moyano va un poco más allá al describir las características de sus nuevos cancerberos. “Los dos son muy completos. Jorge tiene un talento natural y mucha eficacia para las acciones desde la línea de 6 metros, pivotes, extremos y penetraciones, mientras que Elcio es más corpulento y llega mejor al lanzamiento exterior”, ilustra el técnico. No obstante, insiste en una de sus premisas: la fortaleza del bloque defensivo para poder ayudar a la portería. “Por lo que estamos viendo en estos primeros días de entrenamiento parece que les vamos a ayudar”, avanzaba.

El nuevo fichaje cangués también se refirió al cambio de Logroño a Cangas, dos clubes que al menos sobre el papel aspiran a objetivos bien distintos. “Estoy preparado. A nivel individual el objetivo es el mismo: parar los máximos balones y ganar partidos. A nivel colectivo la salvación es el objetivo y luego intentar acabar lo más arriba posible. Por lo que se está viendo en los entrenamientos creo que podemos ganarle a cualquier equipo”, subraya Jorge Pérez.

Desde la directiva del Balonmán Cangas recordaban que durante sus cuatro años en Logroño Jorge Pérez fue una especie de bestia negra para el club cangués. “Era uno de los porteros que nos amargaba las tardes, ahora esperamos que se las amargue a otros”, decía Pepe Camiña.

El ambiente de O Gatañal y la “responsabilidad” de estar a la altura

Las referencias al público de O Gatañal y a la Marea Azul son una constante entre los nuevos fichajes del Frigoríficos. Jorge Pérez no es una excepción y ayer mencionaba que no es solo un orgullo, sino también una “responsabilidad”. “Me sorprendía en partidos que venía con Logroño, en los que teníamos el encuentro bastante controlado, y la gente no paraba de animar hasta el final. Eso no se ve en casi ningún sitio, te da un plus y una responsabilidad de darlo todo porque la afición está en la grada dándolo todo”, explicaba el guardameta.

Ayer también se mostraba encantado del ambiente de Cangas, así como de la cercanía y amabilidad de la gente que ya lo reconoce por la calle. Tampoco se olvidó, con muy buen humor de la gastronomía. “Aquí se come espectacular, de locos”, decía entre risas.