El Frigoríficos prolonga su ilusión

El Frigoríficos del Morrazo se impuso por 30-33 al Handbol Mallorca en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y consigue el billete para prolongar su ilusión en el campeonato copero, en el que disputó la Final a Ocho en las últimas dos campañas. El conjunto cangués tuvo que sufrir en un encuentro típico de este torneo, con un rival de inferior calidad pero que apretó las clavijas a los de O Morrazo, que tuvieron que esperar a los últimos instantes del choque para decantar la balanza a su favor. Al final, objetivo cumplido, que es más de lo que pueden decir Huesca, Anaitasuna, Sinfín y Puerto Sagunto, los cuatro equipos de Asobal eliminados en esta ronda.

Y eso que el inicio de los hombres de Nacho Moyano no hacía prever un duelo tan equilibrado. Cierto es que el 0-2 de parcial de inicio fue equilibrado poco después por los locales (3-3), pero, a renglón seguido, el Cangas ofreció su mejor cara, castigando sin piedad las pérdidas de balón de los de Fernando González, y metiendo un alto ritmo al partido. En un visto y no visto, los visitantes habían roto el partido (5-11, minuto 11), obligando incluso al técnico mallorquín a solicitar tiempo muerto.

A partir de ahí el choque cambió. Lo hizo porque el Frigoríficos no encontró la fluidez necesaria en su ataque, y porque atrás tampoco fue capaz de imponerse. Elcio –que disputó todo el primer tiempo– acusó la inactividad, pero también es cierto que sus compañeros no le brindaron una excesiva ayuda. El Mallorca, con un juego de martillo pilón, a base de fintas, uno contra uno, y de lanzamientos un tanto atípicos, fue limando diferencias hasta meterse de lleno en la pelea (11-12, minuto 16). Era otro duelo en el que el Cangas ya no estaba a gusto y en el que incluso se vio por detrás en el marcador (18-17, 19-18), si bien fue capaz de alcanzar los vestuarios con el marcador en tablas (20-20).

Moyano dio a Jorge Pérez los segundos treinta minutos y el meta respondió con tres paradas que impulsaron a los suyos a recuperar el mando. Las rentas no pasaban de uno o dos goles, porque el meta Arnedo y los palos lo evitaban. La enésima recuperación de balón de Jenilson sí permitió estirar el electrónico (24-27, minuto 44), pero el Mallorca continuaba haciendo la goma, aferrándose al choque con uñas y dientes, y lograba las tablas (28-28, minuto 51, con tiempo de Moyano).

La igualdad era máxima, en parte porque el Cangas erraba acciones clamorosas (30-30, minuto 57), lo que lo abocaba a entrar en la recta final con todo por decidir. Pero ahí el equipo cangués tiró de calidad. Jenilson puso el 30-31 desde el extremo y Jorge Pérez detuvo un balón en los seis metros. Los locales hacían una mixta sobre Del Arco y Brandao ponía el 30-32 en el marcador. Fernando González pedía tiempo a un minuto y 28 segundos para el final, y vaciaba portería para atacar con siete. Jenilson volvía a interceptar un balón, provocando la exclusión de Cecchini y los siete metros, que permitieron a Moisés Simes sentenciar el 30-33 definitivo.

“Había que sacar el partido y lo hemos logrado”

El técnico del Cangas, Nacho Moyano, no realizó excesivas lecturas sobre un duelo en el que “el objetivo era sacarlo y punto. Es el típico partido de Copa, en un pabellón y con un perfil de jugadores a los que ya no estamos acostumbrados”. Recuerda el madrileño que “la realidad es que a muchos equipos de Asobal les ha costado la vida ganar o directamente no han sacado la eliminatoria”.

El guión ante el Mallorca fue el esperado. “Ellos están muy metidos y el balón no les pesa porque carecen de presión. Poco a poco se van metiendo y te complican”, afirma. Más aún cuando el tipo de defensor de Cangas “es el ideal para su juego. Teníamos que haberles exigido un pase más, algo que sí hicimos en el segundo tiempo, pero entonces su portero nos sacó varios balones y erramos”. Lo mejor del duelo, más allá del pase, “haberle dado minutos a Elcio”.

Ficha técnica: