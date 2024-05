Cuchus Pimentel é, seguramente, un dos casos máis atípicos da historia da música en Galicia, ata o punto de que el mesmo xa que ten asimilado, con humor, que o consideren un “raro” cando, no seu entender, “os raros son os outros”. Nacido en Palencia en 1959, disfrutou da sua infancia en Lugo e, xa mozo, trasladouse a Vigo, e todo debido aos destinos profesionais do seu pai, o mestre Xesús Alonso Montero, ex presidente da Real Academia Galega, e un dos intelectuais máis sobranceiros da cultura galega contemporánea. O que aconteceu con Cuchus foi que de noviño namorouse dunha “muller” para toda a vida: unha muller chamada Flamenco á que leva mais de corenta anos tocándolle a guitarra.