O certame "Ben Veñas, Maio" xa ten gañadores con nome propio

Fotografía de familia de todos os premiados. / FdV

O certame "Ben Veñas, Maio", organizado polo Concello de Pontevedra co gallo do Día das Letras Galegas, xa ten os nomes dos gañadores deste ano, uns galardóns que se entregaron este sábado tras a gala celebrada no Teatro Principal. Os primeiros premios foron os seguintes:

Certame musical

• Primeiro premio: Quietude, formado por Miguel Pérez Alonso e Uxío Senn, do IES A Xunqueira 1

• Segundo premio: FernanXL, formado por Fernando Filgueira Latorre, do IES A Xunqueira 1

• Terceiro premio: As Meigas, formado por Sara Martínez Filgueira, Julia Falcón Félix e Alicia Rivera Bonilla, do IES A Xunqueira 2

Certame de curtametraxes

• Primeiro premio: José Saavedra Martínez, Sara Martínez Filgueira, Iara García Mejuto, Julia Falcón Félix, Alicia Rivera Bonilla e Mohamed Brikat Rebabti. A herdanza. IES A Xunqueira 2.

• Segundo premio: Aroa Campelo Caballero. Herba namoradeira. IES Luís Seoane.

Certame de fotografía

• Primeiro premio: Vitoria Munaiz Canosa. Villa García. IES Sánchez Cantón.

• Segundo premio: Fátima Leiro Beltrán. Galego na publicidade. IES Torrente Ballester.

• Segundo premio: Ariadne Andrés Pérez. O home do saco. IES Luís Seoane.

Certame de banda deseñada

• Categoría A

• Primeiro premio: Adrián Filgueira Latorre. O pirata colmilliños. IES A Xunqueira 2.

• Segundo premio: Judith Castro Costas e Jimena Novo Riveiro. Os esquius. IES Torrente Ballester.

• Categoría B

• Primeiro premio: Freddy Camacho Brenna. Colleita propia de patacas. IES Sánchez Cantón.

• Segundo premio: deserto

Certame de narración curta

• Categoría A

• Primeiro premio: Marta Rey González. Sabela e o seu globo de helio. IES A Xunqueira 2.

• Segundo premio: Carla Rodríguez Quesada. A viaxe de Xurxo. IES Torrente Ballester.

• Segundo premio: José Saavedra Martínez. O segredo. IES A Xunqueira 2.

• Categoría B

• Primeiro premio: Paula Gay Batista. Reunión familiar. IES Sánchez Cantón.

• Segundo premio: Anxo Rodríguez Álvarez. As tres cartas. IES Torrente Ballester.

• Segundo premio: Hugo Fernández Hernández. Asasinato en Compostela. IES Valle Inclán.

Certame de poesía

• Categoría A

• Primeiro premio: Lucas Rodríguez Ogando. A poesía é... IES Luís Seoane.

• Segundo premio: Hugo Chamadoira Leins. A miña felicidade. IES Luís Seoane.

• Categoría B

• Primeiro premio: Alba Quiroga Veiga. Eu mesma. IES Torrente Ballester.

• Segundo premio: Sebastián Pazos Rey. In vitro. IES A Xunqueira 1.