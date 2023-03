El Cangas, ante un abril marcado en rojo

Cinco partidos, cuatro de ellos ante rivales directos en la lucha por la permanencia, marcan el calendario de un mes de abril marcado en rojo para el Frigoríficos del Morrazo tras dejar atrás la visita al dentista que siempre supone jugar ante el Fútbol Club Barcelona. Así lo asume el técnico del conjunto cangués, Nacho Moyano, que apunta a que “ahora vienen los encuentros de nuestra liga” y a que el objetivo no es otro que “sumar, sumar a sumar” independientemente de los resultados del resto de equipos implicados en la quema. “No nos fijamos en lo externo, porque falta muchísimo y porque sigo insistiendo en que nosotros tenemos el mejor calendario de todos”, afirma.

Lo cierto es que la jornada no ha sido nada favorable a los intereses del Cangas, con los triunfos de Cisne, Atlético Valladolid, Sinfín e incluso Benidorm, además de la igualada entre Anaitasuna y Huesca. “Todos los años los de abajo aprietan y se dan este tipo de resultados, pero no debemos preocuparnos por los demás, sino por nosotros”, señala. Y añade que “si le ganamos al Guadalajara y se dan un par de marcadores favorables parecerá que estamos en la Champions y el resto fatal, y no es así”. Pero también lanza un aviso: “Todo aquel que esté por debajo de los 20 puntos no puede despistarse”.

De cara a la plantilla el mensaje es diáfano. “Abril es un mes señalado y no debemos mirar más allá. Hay que ocuparse de estos compromisos exigentes que pueden colocarnos en una situación bonita y así poder disfrutar de la Copa del Rey”, manifiesta. El camino de los de O Morrazo arrancará este sábado en O Gatañal frente al Cívitas Guadalajara (19.30 horas), en una semana con tres partidos, ya que al de los alcarreños seguirán la visita al Logroño (miércoles 5 a las 20 horas) y el choque con el Anaitasuna (domingo 9, 19 horas, en el pabellón de O Gatañal). Luego llegará el derbi ante el Cisne el 15 de abril en Pontevedra, y para cerrar el mes los cangueses recibirán en casa al Blendio Sinfín el día 22.

Ante el colista Guadalajara

Lo primero será el choque ante el actual colista de la Liga Asobal Plenitude, el Guadalajara, para el que Nacho Moyano recuperará a todos sus efectivos con la salvedad de los lesionados de larga duración Santi López y Carlos Vilanova. Eso significa que Quintas, Del Arco y Jenilson serán de la partida. La idea es que los tres comiencen la semana de modo suave para meter mayor intensidad a su trabajo a partir de mañana.

Quintas, Del Arco y Jenilson

Quintas, con un esguince de rodilla, es el más preocupante. “Es una lesión que para curarse bien necesita muchas semanas. Quiere forzar y no estará al cien por cien, pero lo que nos puede dar en ese puesto es más de lo que podría aportar cualquier otro”, resume el preparador madrileño. Del Arco, que se cayó de la lista para Barcelona al seguir con molestias en el hombro, ha mejorado pero tampoco se le espera al cien por cien.

Quien sí podría estarlo es Jenilson, que ha evolucionado favorablemente de un problema en el pie. Alberto Martín, por su parte, está en buenas condiciones tras su regreso en el Palau. “Es evidente que le falta ritmo, pero seguro que nos va a ayudar”, sentencia Moyano.