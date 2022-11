Los regatistas del Club Náutico Cangas Pedro Cordeiro y Lindia Pousa se proclamaron campeones gallegos en sus respectivas categorías en el evento organizado por su club. Pousa logró el triunfo a sus 12 años, miengtras que Cordeiro revalidó el título del año pasado al clasificarse por delante de Fabio González.

Además, en Techno 293 Plus se impusieron Laura Molinos (Náutico Cangas) y Manuel Gestido; en Sub 17 lo hizo Cordeiro y en Sub 15 Lindia Pousa y Ero Massó, (Náutico Cangas) mientras que en la categoría Sub 13 ganaron Aldara Sotelo y Gael Avilés, ambos del Náutico Cangas.