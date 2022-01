El Huesca, rival del Frigoríficos en la Copa del Rey

El Bada Huesca será el rival del Frigoríficos del Morrazo en la tercera ronda de la Copa del Rey después de que el sorteo realizado ayer emparejase a ambos en uno de los seis encuentros de esta eliminatoria, de la que saldrán otras tantas plazas para disputar la Final a Ocho de Antequera, en la que aguardan los ya clasificados Iberoquinoa Antequera (como organizador) y Fútbol Club Barcelona (como vigente campeón). La eliminatoria se disputará a doble partido los días 2 y 9 de febrero y con la ventaja que el choque de vuelta se jugará en el pabellón de O Gatañal.

El técnico del Cangas, Nacho Moyano, ha acogido el sorteo con optimismo y valora, por encima de todo, el poder jugar el partido de vuelta en casa. “Siempre es una opción para tratar de arreglar las cosas si no salen del todo bien en la ida”, afirma. En cuanto al rival manifiesta que tampoco tenía excesivas preferencias. “De no haberte tocado el único equipo de Plata del bombo [el San Pablo Burgos], el resto estamos todos muy igualados”, señala, aunque también reconoce que “quizás evitar a Bidasoa y Granollers era lo mejor, porque parecen un punto por encima de los demás”. Eso sí, ninguno de ellos pudo ganar a los cangueses en Liga, con un empate los irundarras y una derrota los vallesanos, respectivamente.

Para Moyano, las eliminatorias en general y la del Huesca-Frigoríficos en particular “están al 50 por ciento”. Lo cierto es que si bien a principios de temporada la Copa del Rey no era un objetivo claro para los de O Morrazo, su extraordinario papel en Liga y el hecho de haber dejado en la cuneta en la segunda ronda al Logroño, hacen que esta competición cobre un mayor interés. “Por la buena dinámica que tiene el equipo, si hay un año en el que poder competir y entrar en la fase final de la Copa es este, porque no hay que guardarse nada”, señala. El técnico madrileño subraya que “no hay que despistarse de la Liga”, pero también que hay que afrontar la Copa “con ilusión”. Y recuerda que “para más de uno de nosotros pasar la eliminatoria sería poder jugar por primera vez una fase final”.

La eliminatoria se juega los días 2 y 9 de febrero, con el duelo de vuelta en O Gatañal

El enfrentamiento con el Bada Huesca supone asimismo la posibilidad de tomarse la revancha con una escuadra aragonesa que venció en Liga gracias a un lanzamiento de golpe franco directo de Joao Pinto con el tiempo cumplido. La derrota escoció mucho, habida cuenta de que el Cangas había equilibrado tres goles de desventaja en los tres últimos minutos, para acabar sucumbiendo en un lanzamiento postrero. “El partido fue como fue, y es uno de esos encuentros en los que merecimos un poco más. Está claro que jugar contra el Huesca nos genera a todos un cierto gusanillo”, explica el preparador del Frigoríficos.

Lo que parece claro es que el retorno de la competición será muy exigente, con cuatro partidos en tan solo 11 días. Los cangueses se miden el 2 de febrero al Huesca en la Copa, el 5 en casa al Nava en Liga, el 9 de nuevo en O Gatañal al Huesca en Copa y finalizan periplo el sábado 12 en Liga ante el Bidasoa en Artaleku. “Teníamos claro que iba a ser un inicio exigente, así que hay que prepararse lo mejor posible para la Liga y sin descuidar la Copa”, sentencia Moyano.

Dos partidos ante Sporting y Torrelavega

El Frigoríficos del Morrazo afina su puesta a punto en unos días en los que el trabajo físico copa prácticamente todo el protagonismo y tras vencer el pasado fin de semana al Aguas Santas. “Las pretemporadas valen para lo que valen. Hay que coger cualquier resultado con pinzas. En verano no hicimos unos grandes resultados y luego en la Liga nos ha salido mucho mejor”, resume Moyano. Lo cierto es que el equipo suma su segunda semana de carga intensa, que tendrá su colofón con los dos amistosos que jugará el viernes ante el Sporting de Lisboa (18.30 horas) y el sábado frente al Torrelavega (18 horas), ambos en O Gatañal.

La próxima semana la intención es que ya haya un notable descenso en la intensidad del trabajo físico. Por lo demás, Moyano trabaja ya con todos sus hombres una vez se han reincorporado a los entrenamientos Moisés Simes y Javi Díaz, que faltaron al duelo ante el Aguas Santas. La única ausencia, pues, es la de Lucas Aizen, con la selección argentina.