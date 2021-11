Bustos: “Cangas está muy bien, no es una sorpresa que esté tan arriba”

La competición en la Liga Sacyr Asobal regresa mañana después del parón por los partidos de la selección española, unos compromisos que sirvieron para el debut de Dani Fernández, que cumple su segunda campaña en Cangas. La principal noticia es que, salvo repentino cambio, el encuentro podrá disputarse en el pabellón de O Gatañal. Una circunstancia decisiva para el Frigoríficos del Morrazo, que esta temporada se mantiene invicto en su feudo. Esa importancia la conoce bien el técnico del rival de mañana, Paco Bustos, que defendió la camiseta del Cangas durante tres históricas temporadas. “Cangas lo está haciendo muy bien y no me sorprende que esté tan arriba; ha hecho de su casa un fortín”, asegura el cordobés antes de viajar hacia O Morrazo.

Los dos equipos llegan al duelo de mañana –a las 20.30 horas, en el arbitraje de Fernanda Espino y Víctor Navarro– en dinámicas bien diferentes. Los cangueses vienen de ganar a Benidorm y Anaitasuna y Puente Genil, tras un gran inicio de temporada –tres victorias consecutivas y un empate en las cuatro primeras jornadas– acumula ahora tres derrotas seguidas: Nava, Anaitasuna y Bidasoa. “Entiendo que Nacho [Moyano] y el Cangas hubiesen preferido que la competición no se parase porque estaban en una línea positiva, pero a nosotros nos ha venido bien para tener algo de tranquilidad, trabajar y cargar pilas de nuevo”, señala Bustos. La ajustada derrota en su pista (31-33) ante Nava dejó tocados a los de Córdoba y lo pagaron a continuación en su visita a Pamplona, donde perdieron 36-23. “Anaitasuna fue netamente superior, fue un partido pésimo por nuestra parte en el que no nos funcionó nada. Y luego fue Cangas a Pamplona y demostró que esto es deporte porque ganó con solvencia”, manifiesta Paco Bustos.

El entrenador de Puente Genil enumera algunas de las claves para que su antiguo equipo se halle en este momento en la cuarta plaza. “Cangas tiene una plantilla muy compensada, juegan muy bien y hay una gran compenetración entre la defensa y Javi Díaz, que debe estar viviendo su quinta o sexta juventud”, apunta con un toque de humor. Los duelos de la temporada pasada entre Cangas y Puente Genil estuvieron marcados por la igualdad: en O Gatañal se registró un empate (25-25) y en Córdoba ganaron los de Paco Bustos con un tanto sobre la bocina (28-27). “Yo espero que sea un partido muy igualado porque significaría que llegamos al final con opciones”, señala el técnico cordobés.

El Puente Genil tenía previsto viajar ayer por la noche hasta Cangas y entrenará hoy por la tarde en O Gatañal. La única duda es la del extremo brasileño Felipe, que sufre una contractura. En la expedición viaja un jugador con reciente pasado en Cangas: el lateral serbio Mihaljo Mitic, que cumple su segunda campaña en Córdoba.

Bustos conoce bien la pista de O Gatañal, “donde siempre es un placer jugar”, y la importancia de la afición para un club para el Cangas. Una afición que también guarda un gran recuerdo del paso de Bustos por Cangas, entre 2002 y 2005. “Siempre me he sentido muy querido ahí. De hecho creo que si me llego a quedar una cuarta temporada acabaría viviendo en Cangas”, dice.

Desde Cangas le llegaron abundantes muestras de afecto y preocupación después de que la temporada pasada el COVID 19 lo mandase a la UCI durante diez días. “Ya estoy recuperado. Quedaron algunas cosillas, pero como ya no tengo que salir a jugar como pivote no pasa nada. Y la capacidad para gritar desde el banquillo la tengo intacta”, bromea.

Nacho Moyano y Dani Fernández se reincorporan al grupo

El extremo Dani Fernández no es el único que estuvo ausente durante la última semana por los compromisos de Los Hispanos. El entrenador, Nacho Moyano, estuvo en Madrid en la concentración de la selección junior, una semana de trabajo y en la que no hubo partidos. Durante su ausencia fue su segundo entrenador, José Juan Estévez “Jota”, el que se encargó de dirigir los entrenamientos del grupo. Desde ayer Moyano se ha puesto de nuevo al frente para preparar un duelo en el que el Frigoríficos del Morrazo quiere seguir sumando. El sábado los cangueses volverán a jugar en su pista, esta vez ante el poderoso F.C. Barcelona, que esta temporada está entrenado por Antonio Carlos Ortega.