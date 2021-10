Dani Fernández ya es un Hispano más. El extremo del Frigoríficos del Morrazo ha sido convocado por el seleccionador nacional de balonmano, Jordi Ribera, para el doble enfrentamiento amistoso que España disputará los días 4 y 6 de noviembre en Avilés ante Rumanía. Fernández, de tan solo 20 años de edad, forma parte así de la primera lista del técnico después de la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio, y compartirá experiencia con el cangués del Veszprem Rodrigo Corrales.

“Esto es un sueño, pero estoy tranquilo, porque también es un premio. La presión de jugar un Europeo la tienen otros, no yo”, asegura con la misma frialdad que muestra en la pista a la hora de ejecutar sus lanzamientos. Eso sí, admite que la llamada del combinado nacional en la que es su segunda temporada en la élite y con 20 años es un tanto inesperada. “Está claro que con mi edad nunca te la esperas, pero estaba trabajando bien, las cosas van bien con el Cangas y siempre hay posibilidades”, razona.

La llamada del seleccionador se produjo el lunes, un día antes de hacer oficial la lista. “Con nosotros es muy cercano. Me lo dijo rápido y ya está”, señala, con las instrucciones de mantener el secreto. “Solo se lo dije a mis padres y a mi hermano, pero sin que pudiese salir nada de ahí”, añade. En la selección estará con Ángel Fernández compartiendo uno de los puestos tradicionalmente más caros en la selección española, la de extremo izquierdo. Él, en cambio, apunta a mayores dificultades en el otro lado. “Es mucho más complicado entrar en el extremo derecho, porque con Aleix Gómez y Ferrán Solé tenemos a los dos mejores del mundo, aunque ahora se está haciendo un hueco Gonzalo [Pérez Arce]. En el izquierdo coincide que Ariño está lesionado, que no entra Valero...”, manifiesta.

El extremo del Frigoríficos es convocado por la selección española para los amistosos del 4 y 6 de noviembre ante Rumanía

Lo que tiene muy claro es que la convocatoria llega “por lo hecho la temporada pasada. Ahora solo llevamos siete jornadas para poder ver una línea, esto es más darle continuidad a lo del año pasado. Me están saliendo las cosas bien, estoy muy a gusto, y ahora toca recoger el premio”. Dani Fernández recuerda el momento en el que tomó la decisión de firmar por el Cangas. “Siempre tienes muchas dudas, mucho miedo porque es un equipo de la zona baja... Pero una vez llegas te das cuenta de que aquí se trabaja de modo diferente”, subraya, antes de añadir que “no empezamos muy bien el año pasado pero luego hicimos una segunda vuelta increíble, salvamos la categoría y ahora esto se ha reflejado en las jornadas que llevamos disputadas y en los puntos que tenemos”.

Jordi Ribera apuntó de su nuevo pupilo que “su rendimiento está siendo muy alto en Cangas, el año pasado quizás fue una sorpresa para todos, pero en este lo mantiene y por eso le damos esta oportunidad”. Su llamada también es para el seleccionador “un mensaje a todos los chicos de que independientemente de la edad y del lugar donde estén, si trabajan duro, pueden llegar a la selección.

La lista completa está formada por los porteros Corrales (Veszprem) y Hernández (Benfica); los centrales Casado (Logroño) y Tarrafeta (Pau); los laterales Maqueda (Veszprem), Gurbindo (Dinamo Bucuresti), Antonio García y Chema Márquez (Granollers) e Izquierdo (Anaitasuna); los extremos Dani Fernández (Cangas), Gonzalo (Ademar), Solé (PSG) y Ángel Fernández (Barça); los pivotes Figueras (Chartres), Guardiola (Lemgo) y Marchán (Nantes); y el especialista defensivo Miguel Sánchez (Kielce).

Nacho Moyano: “Con su talento y confianza siempre salen las cosas”

Uno de los principales valedores de Dani Fernández es el entrenador del Frigoríficos, Nacho Moyano, que apostó de forma decidida por un joven de 19 años sin experiencia en Asobal para convertirlo en su extremo titular. “Yo no he hecho nada, con estos jugadores lo único que debes hacer es no estropearlos mucho”, bromea, evidentemente satisfecho por la llamada de su pupilo, al que dirigió en las categorías inferiores de la selección. “Con su talento y con confianza y trabajo las cosas siempre salen”, resume Moyano, que se declara “muy contento”, porque la convocatoria “refleja el trabajo de él y de todo el grupo”.

Óscar Fernández: “Esto demuestra que acertó al decidir quedarse”

El director deportivo del Frigoríficos del Morrazo, Óscar Fernández, mostró su “orgullo” porque un jugador del equipo vaya a la selección absoluta, pero matizó que “más que por nosotros estamos contentos por él, porque en verano no escuchó las múltiples ofertas que tenía, muy superiores económicamente, y decidió en Cangas porque entendía que este era el mejor sitio. Y eso es de agradecer”. Fernández subraya que “la felicidad viene porque su apuesta ha dado frutos. Tenía claro que iba a jugar aquí y esta convocatoria no hace sino confirmar que la decisión que tomó era la correcta. Acertó, además de que esto llega también por su trabajo y profesionalidad”.

Diez precedentes con la elástica nacional en Cangas

Dani Fernández engrosará la nómina de jugadores del Frigoríficos que han vestido en uno u otro momento la elástica nacional. José Carlos Camacho es, por méritos, el primero de ellos. El pivote disputó tres encuentros del Torneo de España gracias a una gran temporada en el Cangas. El club supo leer en varios momentos el mercado para reforzarse con veteranos con numerosas internacionalidades a sus espaldas, como fue el caso de Luisón García, Alemany o Toni Ugalde, al igual que con porteros de proyección como Torrego o Álamo. Los pivotes Garabaya y Bustos o el central Amargant también están en una lista en la que no se puede obviar a Tomás Fontán.