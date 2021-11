O Gatañal enciende la calefacción, pero peligra el duelo ante Puente Genil

La esperada reunión entre el Concello de Cangas, responsables del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo y de la empresa Mondo Ibérica se celebró ayer a pie de pista de O Gatañal. Un encuentro del que, de momento, no salió ninguna solución concreta a corto y medio plazo más allá de poner en marcha de inmediato la calefacción para tener una temperatura controlada y reducir la humedad relativa en el aire. Un remedio que no despierta demasiada confianza en el seno del club, que ya empieza a pensar en alternativas por si el miércoles no se puede disputar allí el partido de liga ante Puente Genil.