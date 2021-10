“Este equipo lucha los 60 minutos y nunca se rinde”

A sus 24 años de edad Carles Asensio es uno de los pivotes más determinantes de la categoría en las primeras ocho jornadas del campeonato. Así lo atestiguan sus 28 dianas (en tan solo 32 lanzamientos), una cifra que solo supera otro jugador de su posición, el veteranísimo Lon, que ha marcado 31.

– Ocho puntos en ocho jornadas es el inicio soñado.

– La verdad es que sí. Hemos empezado muy bien, ganando a equipos que en teoría no deberíamos de haber ganado, así que estamos muy contentos y con ganas de seguir en esta misma línea.

– El triunfo ante el Benidorm no ha hecho sino confirmar las buenas sensaciones ofrecidas a lo largo de toda esta campaña.

– Sí, el equipo está en muy buena forma, jugando muy bien. Y nos encontramos muy motivados y con ganas, lo que al final se acaba reflejando en los partidos y en los resultados.

– Uno de los fuertes de este equipo es, como dice Nacho Moyano, que ha competido en todos los encuentros, con la salvedad del duelo ante el Nava.

– Está claro que al final el equipo lucha los 60 minutos y nunca se rinde. La derrota de Torrelavega dolió porque a priori era un sitio para poder puntuar, y en Huesca se nos escapa un punto al final por un gol con el tiempo ya cumplido. Pero eso no quita que hayamos dado la cara.

– Ahora toca visitar a uno de los equipos más en forma de la Liga, el Anaitasuna, aunque viendo cómo han rendido ante Granollers, Bidasoa o Cuenca, ¿por qué no dar la sorpresa?

– Está claro. El objetivo de cada partido es ganar, independientemente de si es Anaitasuna u otro rival. Iremos a competir y si las cosas nos salen bien tendremos nuestras opciones.

– Seguro que no se esperaba este inicio cuando fichó por un Cangas que, aunque lleve más de dos décadas en la Asobal, parece abonado al sufrimiento.

– No, la verdad es que no me esperaba esto, pero bueno, a ver si las cosas nos siguen saliendo bien. Y si podemos salvarnos cuanto antes, pues mucho mejor.

– A nivel personal supongo que estará satisfecho. Brilló ante el Nava con derrota y luego ha hecho partidos muy sólidos.

– Al final el rendimiento de un pivote depende mucho del equipo. Jugadores como David [Iglesias] abren mucho las defensas y gracias a eso los pivotes podemos movernos y encontrar espacios.

– Parece que se ha adaptado perfectamente al juego del Cangas, y de hecho es uno de sus referentes en ataque.

– Bueno, no sé qué decirte. Yo siempre intento apoyar al equipo en todo lo que pueda. Sí es cierto que en pretemporada me costó más, pero con tantos entrenamientos he ido cogiendo el feeling, y ahora tengo el feeling completo.

– De hecho, hasta uno de sus goles frente al Benidorm ha sido elegido entre los cinco mejores de la jornada...

– Bueno, me quedo más con el pase de David que con el gol.

– Defensivamente también ha conseguido ir entrando poco a poco en el equipo

– En defensa ya llevaba un tiempo sin participar y en el Cangas he vuelto a hacerlo. Me va a costar, pero poco a poco espero ir mejorando mi aportación.

– Ya había defendido en el Novás, y con buen rendimiento.

– Ya, pero eso fue hace dos años y en Ciudad Real no defendía, y te acabas oxidando un poco.

– Viendo el rendimiento del equipo y el suyo propio, supongo que pensará que la decisión de fichar por el Frigoríficos fue la correcta...

– Cada año me pregunto si la decisión que tomo es correcta o incorrecta, pero al final mi filosofía se reduce a que es mi decisión y a que tengo que ir a muerte con ella.