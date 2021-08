Asensio: “Con Nacho Moyano y el Cangas puedo progresar como jugador”

A pesar de su juventud –el próximo día 10 cumplirá 24 años– Asensio ya cuenta con una importante trayectoria y experiencia, tanto en Asobal como en la División de Honor Plata. Se formó en la cantera del F.C.Barcelona; debutó en Asobal con el Granollers y con el equipo vallesano también jugó la Copa EHF; y a continuación pasó por el Novás, Antequera y Alarcos de Ciudad Real, de donde procede. Además es internacional absoluto con la selección española de balonmano playa. El pivote coincidió en Granollers con Gerard Forns, que ahora cumple su tercera campaña en el Cangas. “Hablé con él y me dijo que estaría súper bien en Cangas. Mucha gente me habló de Nacho Moyano, que me ayudaría a progresar como jugador. Y al final son cosas que te convencen para fichar”, manifestaba en su presentación con la camiseta del Cangas.

Asensio vestirá el dorsal 39 y compartirá la posición de pivote con Alberto Martín y Juan Quintas. Hasta ahora el jugador se ha desempeñado más en labores ofensivas, aunque tanto él como el entrenador del Cangas destacan que puede jugar en el centro de una defensa 6.0. “Creo que puedo aportar mucho físico, tanto peso como altura. Y aunque las apariencias puedan engañar también rapidez. A pesar de mi altura y peso soy rápido. En defensa, puedo dar altura para los blocajes, fuerza y contundencia en el centro”, tal como explicó.

El jugador es consciente de que el objetivo fundamental del Balonmán Cangas es la permanencia, pero sin renunciar a objetivos más ambiciosos, tanto a nivel colectivo como personal. “Sería importante empezar con buen pie y subir, subir, subir... por si podemos meternos en la lucha por Europa. Y si no, salvarnos lo antes posible”, afirma Carles Asensio. El pivote se mostró encantado del recibimiento por parte del grupo, que le ha facilitado la integración en estos primeros días. “Al final eso se nota en la pista. Soy un jugador joven, que ha pasado por muchos equipos, siempre mejorando y espero seguir haciéndolo y algún día llegar a la selección española”, añadió con ambición.

El nuevo fichaje cangués estuvo acompañado por Nacho Moyano y el presidente del club, Alberto González. El jugador tendrá la oportunidad de debutar la próxima semana en un torneo triangular que jugará con Ademar León y Valladolid en la localidad de Cubillos del Sil. Finalmente se jugará el sábado 14, con un modelo de enfrentamientos de 40 minutos. A las 18.00 horas se medirán Cangas y Valladolid, a las 19.00 horas Cangas y Ademar y a los 20.00 horas Ademar y Valladolid.