El Cangas se gana el derecho a soñar

Los alicantinos cuentan con una de las mejores plantillas de Asobal, aunque en esta primera parte del campeonato están un tanto lastrados porque tuvieron que someterse a un confinamiento y llevan dos partidos menos. Ayer los de Fernando Latorre comenzaron mandando y después de dos goles de Valles y Serrano se pusieron con un 3-5 en el minuto 11, lo que obligó al técnico local, Nacho Moyano, a solicitar tiempo muerto. Los cangueses defendían bien y luego lo estropeaban con acciones precipitadas en ataque.

La llamada al orden de Moyano surtió efecto inmediato: un parcial de 4-0 en apenas tres minutos para pasar del 3-5 a un 7-5 en el minuto 15. Un cambio de escenario que obligó a Latorre a parar el encuentro. El parcial se estiró aún un poco más con una parada de Forns a un siete metros de Valles y un gol de David Iglesias (8-5, min.18). Aún así el Benidorm se sobrepuso y en el minuto 27 conseguía devolver las tablas al electrónico: 12-12.

Fue un espejismo. En los tres minutos previos al descanso por la cancha de O Gatañal pasó un ciclón que no podía ser detectado por ninguna estación meteorológica. El Cangas mostró lo mejor de su repertorio: una defensa 5.1 con Dani Fernández de avanzado, que provocó una vía de agua imposible de contener para el Benidorm. Rubén, Brais, Moisés Simes y el propio Fernández en dos ocasiones protagonizaron en ese tramo final un parcial de 5-0 para irse a los vestuarios con un 17-12. Los dos goles del extremo fueron dos acciones consecutivas clavadas al milímetro: se anticipa en defensa, roba el balón y ajusticia al contragolpe para irse al descanso con seis tantos en su cuenta personal.

La segunda parte comenzó exactamente igual: Dani Fernández roba un balón y permite un contragolpe que culmina Monteiro para anotar el 18-12, que constituía la máxima renta. Ese colchón fue fundamental porque en los siguientes minutos al Cangas le tocó sufrir. Sobre todo por sus errores y precipitación en ataque, que permitieron al Benidorm apretar el electrónico (19-17, min.37). Nacho Moyano se vio forzado a solicitar un tiempo muerto y el Frigoríficos pareció revivir buscando el juego con el pivote, lo que provocó dos tantos consecutivos de Asensio.

La fase decisiva

Fueron minutos en los que las ventajas estaban estabilizadas entre los dos y los tres goles. El Benidorm dispuso de varias acciones para ponerse a solo un tanto del Cangas, pero unas veces la defensa y otras veces las intervenciones de Forns lo impidieron. El portero catalán jugó la segunda parte completa debido a que Javi Díaz sufrió un golpe en el tramo final del primer periodo. Al filo del minuto 50 comenzó a inclinarse el encuentro. El Benidorm se colocó 23-21 gracias a Oliver y, después de que un lanzamiento de Rubén se estrellase en el poste, dispuso de balón para apretar aún más el marcador. Sin embargo, Lewis Parker cometió falta en ataque y el Cangas ya no dio más facilidades. David Iglesias comenzó su recital con un gol que ponía el 24-21, en la siguiente acción Forns hizo una parada antológica ante Álvaro Ruiz y a continuación Moi Simes transformaba un siete metros para poner el 25-21 a diez minutos para el final.

El técnico visitante volvió a pedir tiempo muerto, aunque para entonces el Cangas ya había superado sus peores momentos y las discutibles decisiones arbitrales. David Iglesias tomó el relevo de Dani Fernández y sus cuatro tantos en ese tramo final, exhibiendo lo variado de su repertorio de lanzamientos, dispararon de nuevo al Frigoríficos. El Benidorm arriesgó con una defensa abierta y presión a media pista, lo que al final solo sirvió para desatar en ataque a un Cangas que volvió a alcanzar su máxima de ventaja (33-27) después de que Dani Fernández lograse su octavo tanto para cerrar una semana mágica para él.

Los cangueses son ahora séptimos, empatados a 8 puntos con Granollers y Nava, y su último partido antes del parón por los partidos de España será el sábado en la pista de Anaitasuna.

Dani Fernández: "Hay que seguir currando para que la llamada del seleccionador no sea la última"

Uno de los más contentos ayer era el extremo Dani Fernández, que celebró a lo grande la convocatoria para jugar con Los Hispanos. “Estoy muy contento porque después de este tipo de premios siempre surgen dudas. Pero en nuestra casa estamos muy fuertes y más con nuestra gente, que se merece esto y mucho más”, afirmaba. La defensa 5.1 con la que el Cangas rompió ayer el partido encaja a la perfección con su juego y Fernández destacó la labor colectiva. “Esto es el fruto del trabajo del equipo, sin compañeros que me la pasen no meto goles. Hay que seguir currando para que la llamada del seleccionador sea la primera, pero no la última”, decía.

Nacho Moyano: "Cuando hicimos cosas que no tocaban, metimos a Benidorm en el partido"

Un discurso que aplaudía su técnico, Nacho Moyano. “Parece que tenga más años de los que tiene”, alababa. “Era muy importante seguir sumando después de este primer tramo de la temporada ante equipos de mucho nivel. Benidorm es un equipo con mucha calidad en ataque y nosotros estuvimos muy serios en defensa, aunque es verdad que por momentos nos atascamos a la hora de atacar”, explicaba Moyano. Puso como ejemplo las acciones en las que “nos precipitamos y el balón dejó de fluir de lado a lado; cuando hicimos cosas que no tocaban metimos a Benidorm en el partido”. Destacó que la defensa 5.1 que permitió al Cangas abrir un parcial de 5-0 en los últimos minutos del primer tiempo "se le atragantó al Benidorm".

Sobre el partido y la convocatoria internacional de Dani Fernández añadió que el joven extremo tiene que seguir aprendiendo y disfrutar. “El camino es el partido de hoy y, sobre todo, el trabajo diario”, sentenció Nacho Moyano.