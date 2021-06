El Alondras no renueva a Jorge Otero

Jorge Otero no continuará ligado a la disciplina del Alondras la próxima temporada. El club rojiblanco ha decidido no renovar al entrenador de Nigrán para su nuevo proyecto, argumentando la necesidad de un cambio de filosofía y agradeciendo los servicios prestados del que fuera internacional con la selección española en su etapa de jugador. Otero dejará O Morrazo junto a su fiel segundo, Fonsi Valverde, después de haber firmado una campaña en la que el equipo cangués no solo certificó muy pronto su permanencia en la categoría, sino que incluso peleó por el ascenso a la Segunda RFEF. El Estradense, en la eliminatoria de cuartos de final, echó a los cangueses al imponerse por 0-1 con un tanto en el descuento.