“El Rali do Cocido será duro para todos”

Mateo Varela conoce a la perfección los entresijos del evento más importante que organiza la Escudería Lalín-Deza: el Rali do Cocido. Este vecino de Donramiro y con aspecto tranquilo fue director de carrera, vicepresidente de la escudería y desde febrero de 2022 presidente de la entidad. Sus años de experiencia dentro de la prueba lalinense le hace conocedor de primera mano del rally que este año regresa al ámbito regional con una lista de participantes envidiable que ejercerá un tirón importante entre los aficionados.

El Polo de Berdomás y el Fabia de Javier Ramos. | // CEDIDA / Ángel graña

–¿Cómo están yendo las horas previas a una nueva edición del Rali do Cocido de 2024?

–Todo bien, la verdad. Estamos ultimando detalles y cosas que hay que dejar preparadas para la jornada de mañana (por hoy).

–¿Se sigue poniendo nervioso después de tantos años?

–Si te soy sincero, tanto mi equipo como yo estamos acostumbrados a este trajín previo a un rally como es el nuestro de toda la vida.

–¿Hasta qué punto cree que podrá influir la meteorología en la edición de este año?

–El sábado (por hoy) parece que nos va a llover. No si tanto como influir, pero seguro que complicará un pelín más el rally para los pilotos participantes. De todas formas, cualquiera que toma la salida en el Rali do Cocido sabe que puede llover. También te digo una cosa, en seco corre cualquiera pero en mojado sólo lo hacen los buenos. Es un dicho que hay en el mundo del motor que pienso que tiene mucha razón. Desde luego, el Rali do Cocido siempre fue duro y esta vez lo estará para todos igual.

–¿Se atreve a dar un pronóstico de la prueba de este año?

–Yo creo que va a ser Víctor Senra, Alberto Otero y Alberto Meira, por ese orden. Son los tres más fuertes esta temporada y ya se demostró en el inicio del campeonato en A Coruña. Me gustaría que ganara Alberto Otero porque es piloto nuestro pero seguro que los demás se lo pondrán muy difícil. Además, Víctor y Alberto Meira por el tipo de coches que traen este año al Rali do Cocido son imbatibles para cualquiera salvo que tengan algún problema o similar en la prueba.

–Supongo que en la escudería están muy satisfechos con la inscripción conseguida este año.

–La verdad es que tenemos un nivelón de inscritos, y el número de 97 participantes es ideal para poder hacer una buena carrera. No se hace ni demasiado tediosa como si tuvieras 150 porque sería muy difícil de manejar la caravana. En este aspecto, quizá sea una de las mejores ediciones por no decir la mejor con permiso de la edición de 2022 que también contó con una gran lista.

–¿Saborida volverá a ser un tramo decisivo en la carrera?

–Yo creo que decisivos este año van a ser los dos tramos nuevos de Mouroces y Rodeiro. Son zonas con bastantes cambios de ritmo y el que no sepa leerlos bien se puede dejar ahí un montón de tiempo.

–¿Cree que el hecho de que en la primera jornada de la prueba no se compita le puede restar afluencia de público al edición número 28 del Rali do Cocido?

–La gente viene igual. Tenemos una de las mejores ceremonias de salida del campeonato. Evidentemente no estamos al nivel de la de A Coruña porque María Pita es María Pita. De hecho, el año pasado fue todo un éxito de público.

–¿Qué le pide al numeroso público que presenciará el rally?

–A la gente le digo que no se piensen que porque sea una prueba del campeonato gallego la seguridad va a ser menor. Es más, será exactamente igual que estos últimos años. Lo que sí les pido es que respeten a los comisarios que están ahí trabajando por su seguridad y no para amargarles el día.

–¿Qué es lo último que se prepara en una carrera como esta?

–Ahora nos pillas con el material de organización y los dorsales de los pilotos participantes para entregarlos mañana (por hoy) y hay gente montando las vallas de los parques y de la ceremonia de salida. Ayer (por el miércoles) montamos el podio de la carrera.

–¿Alguna última cuestión que le gustaría añadir antes del inicio?

–Por supuesto, dar las gracias a los 93 patrocinadores que tenemos, que este año se han estirado y nos han ayudado mucho para que el Rali do Cocido se pueda realizar en el campeonato gallego, algo que tenía en mi programa electoral.

Todo empieza hoy en la rúa da Habana de Lalín

El Campeonato Xunta de Galicia de Rallyes afronta este fin de semana en Lalín la segunda cita puntuable, el Rali do Cocido, organizado por la Escudería Lalín-Deza. La prueba dezana, que regresa a la competición autonómica tras varios años en campeonatos nacionales, tendrá un programa de dos días, con las verificaciones y la ceremonia de salida, hoy viernes, y los diez tramos cronometradas a lo largo de mañana sábado por las carreteras de los municipios de Lalín y Rodeiro.

Casi un centenar de equipos se han inscrito en la que se considera una de las citas más exigentes de todo el certamen debido al carácter siempre delicado del firme y a las cambiantes condiciones climatológicas (está previsto que llueva mañana durante el rally) que ya sufrieron durante los reconocimientos celebrados el pasado fin de semana y este miércoles y jueves por algunos pilotos participantes en la carrera.

En este inicio de competición autonómica, tres vehículos WRC repetirán en la línea de salida. Los dos Citroën C3 WRC de Víctor Senra-José Murado, Alberto Otero-Jordán Vázquez, y el Ford Fiesta WRC de Antón Pérez-Néstor Casal, se suman a un elenco de siete vehículos de la categoría R5/Rally 2, con varios equipos con opciones de pelear para la cabeza como los compuestos por las duplas Alberto Meira-Avelino Martínez; Jorge Pérez-Miriam Vera; Iago Caamaño-Alberto Rodríguez; Daniel Berdomás-Brais Mirón o los locales Javier Ramos-Álex Moure, en una cabeza de competición en la que se une el equipo mundialista formado por Roberto Blach y Mauro Barreiro con un Citroën C3 N5.

Además, la lista de inscritos se completa con varias copas de la promoción gallegas como el Top Ten Pirelli Driver Autia B y C, la Pirelli AMF, la Volante FGA y la salida del Criterium Recalvi, en una competición que contará con una decena de equipos en la línea de salida lalinense.

El programa horario de la edición número 28 del Rali do Cocido marca la ceremonia de salida, hoy, en la rúa da Habana a partir de las 20.30 horas y la entrega de premios a los mejores mañana, en el mismo lugar, a partir de las 23.00 horas, aproximadamente.