Finalizada la temporada y conocida la llegada de David Páez al frente del vestuario del Club Deportivo Estradense, el equipo va tomando poco a poco forma siguiendo las directrices de su responsable técnico. Si días atrás los de A Estrada anunciaban las renovaciones de Javicho y Fuentes, y la marcha de Sanabria, ayer se dieron a conocer los nombres de un nuevo renovado y dos compañeros que abandonan la disciplina del equipo rojillo. Todo esto sucede después de que el propio Páez mantuviera entrevistas personalizadas con el plantel actual del Estradense y decidiera quiénes le acompañarán en su nueva aventura deportiva.

El Estradense anunció ayer la renovación del meta Coke y las bajas del central Uriol y del portero Cascallar. Coke disputará la que será su decimosegunda temporada consecutiva con los de A Estrada habiendo disputado en la última un total de 2.474 minutos, repartidos ente 30 convocatorias, siendo titular en 27 encuentros de los 28 que disputó con la elástica rojilla. El guardameta estradense de 32 años parece la apuesta de Páez para la portería un año más en Tercera RFEF.

En el capítulo de bajas, Uriol y Cascallar se confirmaron también ayer. El central Uriol desvelaba que “me dijeron que el entrenador no contaba conmigo porque no daba el nivel”. El central viveirense de 24 años no podrá por lo tanto cumplir su tercera temporada en A Estrada, a pesar de haber superado una lesión de larga duración. Uriol también explica que no comparte la opinión del cuerpo técnico y se muestra convencido de tener calidad para jugar en Tercera.

El que tampoco se vestirá de corto la próxima temporada en el Novo Municipal será el portero de Caldas de Reis, Adrián Cascallar. El guardameta apenas jugó tres partidos durante la última temporada y dejará el equipo después de cinco campañas consecutivas intentando encontrar un hueco en el XI titular del Estradense. Esta Redacción intentó ayer sin éxito contactar tanto con Cascallar como con Coke.