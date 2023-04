Lo sucedido el sábado en Carballo, tanto por el resultado como por la manera en que sucedió, ha dejado tocado al Disiclín Balonmán Lalín. “Ya digerimos la derrota. La verdad es que fue dura también un poco por las formas”, reconoce un Pablo Cacheda que no oculta su preocupación por el estado del vestuario: “El descanso nos va a venir muy bien para recuperarnos en lo anímico y seguramente a jugadores tocados. A ver si esta semana de descanso nos ayuda a que todo el mundo vuelva un poco mejor para esa recta final de cuatro partidos que nos quedan”. El entrenador insiste en señalar que “lo anímico es lo que más me preocupa porque llevo dos semanas viendo al equipo intentarlo y pelear pero creo que también llevamos tres semanas con otros tantos arbitrajes que nos han perjudicado claramente y fueron decisivos”. En cuanto a sus pupilos, asegura que “los chicos están intentando sacar fuerzas de donde no las hay y cuando ves que quien debería impartir justicia no te favorece directamente, acabas muy frustrado. El equipo el sábado terminó desquiciado con el resultado y por cómo se dieron las cosas”.

El equipo se toma unas pequeñas vacaciones hasta el próximo martes, lo que debería facilitar que Bruno y Román mejoren de sus molestias, Pedro vuelva a recuperar el nivel y Tate supere el inconveniente de un corte en una mano que lo tiene mermado.