El Celta Zorka Recalvi da un paso decisivo

57 Spar Girona: Magarity (22), Nicholson (13), Ygueravide (7), Bertsch(7), López (2) -cinco inicial- Peña (0), Mendy (3), Parra (0), Tolo (3) y Canella (0). 64 Celta Zorka Recalvi; Haidara (6), Samson_(12), Musa (12), Aguilar (9), Garfella (5) -cinco inicial- Benton (6), Senosiain (0), Trahan-Davis (14),_Vidal (0) y Prats (0). PARCIALES: 16-16, 12-7, 18-23 y 11-18. Árbitro: Martín Vázquez, Carpallo Miguelez y Colomer Castelló. Le señalaron 20 faltas al_Spar Girona y 15 al_Celta Zorka Recalvi. Sin eliminadas. Incidencias: Encuentro disputado en el pavelló Fontajau de Girona.

El Celta Zorka Recalvi sumó la novena victoria de la temporada cuando más le hacía falta, un triunfo de enorme prestigio en la pista del Girona, uno de los cuadros más potentes de la competición. Eso sumado al tropiezo del Canarias, que venía presionando desde hace bastantes jornadas y encareciendo la salvación, pone al cuadro de Cris Cantero en el camino hacia la permanencia aunque para ello aún necesitará uno o, tal vez, dos triunfos más en las cuatro jornadas que restan.

El partido de ayer en Girona era uno de esos en los que no hay nada que perder y mucho que ganar. El Celta Zorka Recalvi fue fiel a su filosofía en el mítico pavelló Fontajau. La defensa por encima de todo, y no es que el cuadro catalán tuviera un mal día en tiro, sino que fue el equipo vigués el que consiguió que no estuvieran cómodas sobre el parquet, y que no encontraran posiciones fáciles para anotar.

Otro de los factores a tener en cuenta en el partido de ayer fue que los habituales baches del equipo céltico, se compensaron con el buen hacer defensivo, en donde el Spar Girona solamente consiguió una renta máxima de cinco puntos a lo largo de todo el encuentro.

Fue un partido, el de ayer ante el Girona, lleno de claves. Otra de ellas fue el reparto de minutos de Cristina Cantero desde el banquillo. Especialmente en el momento en el que Musa cometió su cuarta falta personal. Era un momento sumamente importante, ya que faltaban dieciséis minutos de partido. Cantero la protegió, y apareció en el momento oportuno.

Musa finalizó el tercer cuarto con tan solo cuatro puntos y cuatro rebotes. Volvió a parquet de Fontajau con el último cuarto iniciado, finalizando el partido con 12 puntos y siete rebotes, dos de ellos ofensivos. Fue clave en la victoria del Celta ante un Girona que no fue capaz de sacarle la quinta falta durante el último cuarto. Un aspecto que, sin lugar a dudas, jugó a favor del equipo céltico.

Fue un partido de rachas, tanto para un equipo como para el otro. Empezó bien el Celta Zorka Recalvi, con un buen arranque en el que se pusieron con un 0-7 tras un triple de Regina Aguilar. Las viguesas sabían que sus opciones pasaban por hacerlo bien en defensa, por lo que todos sus esfuerzos se centraron en esa faceta. A pesar de las dudas que provocaron la reacción local, el equipo se rehizo, consiguiendo llegar al final del primer cuarto con empate en el marcador.

En el segundo cuarto, Girona se sumó también al trabajo defensivo. Los errores en los lanzamientos eran constantes, de ahí que el parcial del segundo cuarto fuera de un corto 12-7. Junto los cinco puntos que Girona consiguió como máxima ventaja a lo largo de todo el encuentro.

Tras el paso por los vestuarios, el tercer cuarto fue el de los parciales. Arrancó bien el Celta Zorka Recalvi con un parcial de 0-7 que las volvía a poner por delante en el marcador, pero en el momento en el que fallaba el ataque, Girona recuperaba el mando en el marcador, volviendo la tablas al final los diez minutos de juego del tercer cuarto.

En el último cuarto, el partido comenzó a romperse a tres minutos para final. Fue el momento en el que reapareció la mejor versión de Musa. Dos canastas consecutivas de la nigeriana, apoyada por una de dos de Trahan Davies, obligaron al técnico catalán a solicitar un tiempo muerto ya que a 1:32 para el final, perdían por dos puntos. La defensa no falló y el equipo vigués mantuvo la calma para sellar el triunfo.

Al final, novena victoria para las célticas, que volverán el domingo al pabellón de Navia. Será a partir de las 18 horas ante el Casademont Zaragoza, tercer clasificado. El equipo vigués jugará una semana más tarde de nuevo en Navia ante el Jairis. Después restarán dos jornadas para la conclusión, visitando a Gernika y recibiendo a Bembibre.